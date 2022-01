Euroligue (H/J22) : Quatrième succès de suite pour Monaco, tombeur du Zenit Saint-Pétersbourg

Monaco ne s’arrête plus en Euroligue ! Deux jours après s’être imposé à l’Astroballe face à l’ASVEL, les joueurs de Sasa Obradovic ont confirmé leur très bonne forme du moment à l’occasion d’un déplacement jamais simple sur le parquet du Zenit Saint-Pétersbourg. Les joueurs de la Principauté ont démarré fort avec un 14-4 pour atteindre la barre des dix points d’avance au bout d’un peu moins de cinq minutes. Toutefois, le club russe a eu du répondant. Emmené par Jordan Mickey (18 points), le Zenit Saint-Pétersbourg a effacé son retard avant la fin du premier quart-temps. Dwayne Bacon (20 points, 6 rebonds) a toutefois permis à l’ASM de virer en tête au terme des dix premières minutes. Un avantage que la « Roca Team » a su conserver dans un premier temps… avant de connaître un nouveau trou d’air. Signant un 9-0, les Russes ont alors pu passer devant au score d’un point pour la première… et seule fois du match. Les Monégasques ont mieux terminé ce premier acte pour retrouver leur vestiaire avec quatre longueurs d’avance.

Monaco n’a jamais laissé le Zenit revenir

Au retour sur le parquet, les Monégasques ont poussé mais n’ont jamais pu distancer très nettement le Zenit Saint-Pétersbourg. Les protégés de Xavi Pascual ont su rester sous les dix points de retard tout au long du troisième quart-temps mais sans jamais faire la jonction avec la « Roca Team ». Sentant que la menace était toujours présente, les joueurs de Sasa Obradovic ont mis un grand coup d’accélérateur à l’entame du quatrième quart-temps. Le résultat a été un écart qui est une nouvelle fois passé au-dessus de la barre des dix points. A trois minutes du buzzer, Mike James (21 points, 5 passes) a offert un avantage de treize longueurs au club de la Principauté. Si le club russe est alors revenu à huit points, les coéquipiers de Mindaugas Kuzminskas (12 points) n’ont jamais pu faire mieux et s’inclinent de neuf points (77-86), mettant fin à leur série de quatre victoires de suite. Monaco, pour sa part, enchaîne un quatrième succès de suite en Euroligue et pointe provisoirement au huitième rang.



BASKET - EUROLIGUE (H) / 22EME JOURNEE

Jeudi 20 janvier 2022

Unics Kazan - FC Barcelone : 70-64

Zenit Saint-Pétersbourg - Monaco : 77-86

Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas : 73-67

20h00 : Alba Berlin - Real Madrid

20h05 : Maccabi Tel-Aviv - Olympiacos



Vendredi 21 janvier 2022

18h00 : CSKA Moscou - Olimpia Milan

18h30 : Anadolu Efes Istanbul - Panathinaikos

20h30 : Baskonia Vitoria-Gasteiz - Bayern Munich

21h00 : ASVEL - Etoile Rouge de Belgrade