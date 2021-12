Euroligue (H/J18) : Report à une date ultérieure du match ASVEL - Bayern Munich

LDLC ASVEL Villeurbanne vs. FC Bayern Munich, Regular Season Round 18 game, suspended 📰#EveryGameMatters

L’ASVEL et le Bayern Munich vont devoir s’entendre

Cette fois, l’ASVEL a obtenu gain de cause. Alors que la Ligue Nationale de basketball a refusé ce lundi de reporter le match de la 14eme journée de Betclic Elite opposant le club villeurbannais à Limoges malgré un effectif largement amputé et privé de son entraîneur T.J. Parker, les organisateurs de l’Euroligue ont préféré faire le choix de la prudence face à la demande de l’ASVEL. En effet, le match comptant pour la 18eme journée de la saison régulière de la compétition continentale devant opposer ce jeudi le club rhodanien au Bayern Munich a été reporté à une date ultérieure. « L’ASVEL a demandé le report de la rencontre après avoir vu plusieurs membres de son effectif être testés positifs au coronavirus, ce qui laisse le club sans le minimum requis de huit joueurs placés sur la liste d’autorisation aptes à jouer », annonce l’Euroligue dans son communiqué.Battue de peu par Limoges ce lundi, l’ASVEL va pouvoir profiter de quelques jours de repos supplémentaires, son prochain match étant le choc d’Euroligue face à Monaco le 7 janvier prochain à l’Astroballe. Toutefois, les dirigeants du club rhodanien vont désormais devoir trouver une solution pour jouer ce match face au Bayern Munich. « Selon le règlement spécial lié au coronavirus approuvé par le Comité Exécutif de l’Euroligue, chaque match peut être reporté jusqu’à trois fois, s’il y a des dates disponibles, rappellent les organisateurs dans leur communiqué. L’Euroligue va collaborer avec les deux équipes afin de trouver les meilleures options pour reprogrammer le match. » Une 18eme journée qui est largement perturbée par la situation sanitaire puisque trois autres matchs, Fenerbahçe - Real Madrid, Olympiacos - CSKA Moscou et Olimpia Milan - Alba Berlin, ont d’ores-et-déjà été reportés.