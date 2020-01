Euroligue (H/J17) : L'ASVEL n'a pas démérité

Villeurbanne subit la loi du plus fort face à @RMBaloncesto et achève la phase aller d’@EuroLeague avec un bilan de 8 victoires pour 9 défaites. #LDLCASVEL #GameON pic.twitter.com/G0oiFTwz2V

L'ASVEL a remporté la deuxième mi-temps

C’était le Petit Poucet face à l’ogre ce vendredi à l’Astroballe, et la logique a été respectée. Le Real Madrid, désormais invaincu depuis douze matchs (un record depuis l’instauration de la nouvelle formule) est venu s’imposer 87-77 sur le parquet de l’ASVEL à l’occasion de la 17eme journée de l’Euroligue, la dernière de la phase aller. Privée de son entraîneur Zvezdan Mitrović, grippé et remplacé sur le banc par TJ Parker (qui pourrait être amené à lui succéder un jour), et d’Edwin Jackson, laissé au repos deux à trois semaines pour soigner son genou,Les 17 premières minutes avaient en effet été serrées, les deux équipes passant devant tour à tour. Mais alors que l’ASVEL ne comptait que quatre points de retard (36-40) à 1’47 de la mi-temps, elle était rentrée aux vestiaires en étant menée de quinze points (37-52), la faute notamment aux tirs longue distance de Rudy Fernandez (18pts au total, à 5/6 à 3pts) malgré les sifflets du public, de Trey Thompkins (20pts) et de Nicolas Laprovittola (12pts). Un trou noir fatal, puisque la deuxième mi-temps a été remportée 40-35 par les champions de France !Le pivot madrilène Walter Tavares, auteur de quatre contres, a notamment annihilé tout espoir de retour villeurbannais. C’est donc une neuvième défaite pour l’ASVEL en Euroligue cette saison, et une onzième place à l’issue de la phase aller. Un bilan globalement positif avant d’accueillir l’Etoile Rouge de Belgrade (8eme) vendredi prochain dans un match qui pourrait s’avérer décisif dans la course au Top 8.Taylor (8), Jekiri (6), Kahudi (18), Maledon (7), Lomazs (10), Jean-Charles (10), Bako (2), Lighty (5), Payne (11)