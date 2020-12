Euroligue (H/J17) : L'ASVEL balayée par le Fenerbahce

L'ASVEL dans le rouge avant les matchs retour

BASKET - EUROLIGUE (H) / 17EME JOURNEE

Mardi 29 décembre 2020

Mercredi 30 décembre 2020

L'ASVEL a mal fini 2020.Privés de Moustapha Fall et Guerschon Yabusele, les Rhodaniens avaient pourtant plutôt bien débuté la rencontre et menaient de quatre longueurs à la fin du premier quart-temps (15-19), après un pic à +8. Mais petit à petit, les locaux ont remis la marche avant et ont terminé fort la première période avec un 23-13 pour se remettre à l'endroit et prendre les devants à la pause (38-32).Si les joueurs de T.J. Parker se sont réveillés dans les dix dernières minutes, le mal était fait et Fenerbahce a pu tranquillement remporter son 7eme succès cette saison en coupe d'Europe, avec un bel écart de 22 points à l'arrivée.Pour cela, les Stambouliotes ont notamment pu compter sur les 16 points chacun de l'ailier fort tchèque Jan Vesely et de l'arrière serbe Marko Guduric, alors que Nando de Colo a marqué 12 points et a réalisé quatre passes décisives.De plus, les 21 ballons perdus ont coûté cher face à une équipe qui avait pourtant du mal à inscrire plus de 80 points cette saison en Euroligue. Avec un bilan de cinq victoires en 16 rencontres,, synonyme de phase finale. Prochain rendez-vous pour l'ASVEL, le 8 janvier 2021 à l'Astroballe (20h45) contre une autre formation turque, l'Anadolu Efes Istanbul (11eme) de Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman.Lighty (11), Cole (10), Freeman (9), Bako (6), Diot (6), Strazel (5), Hayes (4), Kahudi (3), Noua (3) et Howard (2)- Valence : 71-10Maccabi Tel-Aviv -: 72-78Alba Berlin -: 71-74Anadolu Efes Istanbul -: 65-73Khimki Moscou -: 88-105- ASVEL : 81-59- Panathinaikos : 74-71- Barcelone : 90-77Milan - CSKA Moscou : en cours