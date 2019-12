Euroligue (H/J15) : L'ASVEL se ressaisit contre Berlin

L'ASVEL peut croire aux play-offs



Les marqueurs villeurbannais :

L'ASVEL n'a pas eu le temps de tergiverser. Ce vendredi soir, à l'Astroballe, dans le cadre de la 15eme journée de l'Euroligue de basket masculin, l'équipe villeurbannaise, pourtant privée de Tonye Jekiri, en délicatesse avec une cheville, a disposé de l'Alba Berlin (93-81). Une deuxième victoire consécutive à domicile. Après deux mois d'absence,, deuxième meilleur total de sa formation, à égalité avec Charles Kahudi, derrière David Lighty (14 points). La différence entre les deux formations s'est véritablement faite dans la seconde période, lorsque le champion de France en titre s'est alors appliqué à mettre beaucoup d'explosivité dans son jeu.Après quatre revers d'affilée fin novembre-début décembre, Villeurbanne s'est donc peut-être bel et bien remis dans le bon sens de la marche, dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et ce n'est visiblement pas la défaite subie mardi à Barcelone (80-67) qui a mis à mal les ambitions locales. Grâce à cette victoire,, à une seule petite victoire de deux formations, que sont Milan mais également le Khimki Moscou. Ces deux équipes intéressent fortement les Français, dans la mesure où elles occupent les deux dernières places qualificatives pour les play-offs. Villeurbanne s'apprête à enchaîner, encore à l'Astroballe, avec la réception justement du Khimki en Euroligue, prévue le 26 décembre prochain.Jackson (6), Taylor (9), Kahudi (12), Maledon (5), Lomazs (5), Noua (7), Jean-Charles (10), Diot (9), Bako (4), Lighty (14), Payne (12)