Euroligue (H/J15) : L'ASVEL enchaîne contre Khimki Moscou

Place au choc pour l'ASVEL



BASKET - EUROLIGUE (H) / 15EME JOURNEE

Jeudi 17 décembre 2020

Vendredi 18 décembre 2020

Une victoire pleine de caractère.Si le succès avait été plus tranquille à se dessiner il y a quelques jours, Lyon-Villeurbanne a dû s'employer à l'Astroballe pour enchaîner un deuxième succès de suite en coupe d'Europe. En effet, ce sont les Russes qui ont mené au score la plus grande partie de la rencontre. Bien lancés, les visiteurs voyaient leur avance monter à neuf unités à la fin du premier quart-temps. En fin de première période, Khimki a continué sur sa lancée et maintenait l'ASVEL à distance à la pause (+8), alors que les joueurs de Rimas Kurtinaitis ont même compté jusqu'à +15 (25-40) à un moment.Avec un 3eme quart-temps conclu à 29-19 en faveur des joueurs de T.J. Parker, Lyon-Villeurbanne était alors de retour aux affaires (72-70).Derrière, l'actuel 5eme de Jeep Elite a continué à prendre le dessus sur Khimki, qui n'a pas trouvé les ressources pour inverser la tendance., et la 3eme de la semaine après avoir écrasé Le Portel (101-66) en début de semaine. Avec 20 points et 5 rebonds, Guerschon Yabusele a été décisif pour les siens, alors que Norris Cole (19), Moustapha Fall (16) et David Lighty (14) ont également passé la barre des dix unités. Du côté des visiteurs, Devin Booker (26 points) et Alexey Shved (14 points et 10 passes) ont tout tenté pour éviter à leur équipe de chuter une 7eme fois de suite dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe, mais n'ont pu empêcher une 13eme défaite en 15 rencontres.Anadolu Efes Istanbul -: 69-72- Fenerbahçe : 99-62s - Alba Berlin : 92-69- Zenit Saint-Pétersbourg : 83-65- Valence : 76-73- Baskonia Vitoria-Gasteiz : 77-66Olympiacos -: 82-86 (ap)- Khimki Moscou : 90-84FC Barcelone -: 67-68