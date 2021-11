Euroligue (H/J10) : Monaco rechute chez le Maccabi Tel Aviv

Monaco est resté au contact jusqu'au début du quatrième quart-temps

Les marqueurs monégasques :



BASKET - EUROLIGUE (H) / 10EME JOURNEE

Mardi 16 novembre 2021

Mercredi 17 novembre 2021

L'ambiance était électrique, mais elle n'a donc pas souri à Monaco. Ce mercredi soir, à l'occasion de la dixième journée de l'Euroligue de basket masculin, le club monégasque s'est incliné en Israël, et plus précisément sur le parquet du Maccabi Tel Aviv (95-84), du côté de la Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv.. L'écart maximal est alors monté jusqu'à +10 (24-14, 26-16). Dans le deuxième quart-temps, la Roca Team a également eu son moment, et est même rentré au vestiaire devant (41-44). Mais, dans le troisième et avant-dernier quart-temps, le Maccabi a alors repris les choses en main, mais sans parvenir à creuser l'écart.Monaco était encore devant, au début de l'ultime période, mais sans parvenir à confirmer. Dans la foulée, Tel Aviv a accéléré, pour finir par compter jusqu'à onze longueurs d'avance, soit l'écart le plus important (95-84). Du côté des locaux, un homme en particulier a survolé cette rencontre et même de très loin. En effet,, avec des statistiques personnelles de 37 points, 2 rebonds ainsi que 8 passes décisives. Derrière lui, au niveau des bilans du soir, on retrouve l'Américain Donta Hall, pensionnaire de Monaco, qui a dû, de son côté, se contenter d'un bilan de 18 points et de 9 rebonds. Ce qui n'a donc évidemment pas suffi.Paris Lee (2 points), Dwayne Bacon (16 points), Leo Westermann (6 points), Will Thomas (7 points), Alpha Diallo (8 points), Donatas Motiejunas (5 points), Ibrahima Faye (1 point), Danilo Andjusic (7 points), Donta Hall (18 points), Mike James (14 points).- Panathinaikos : 76-69ASVEL -: 74-87- Etoile Rouge de Belgrade : 93-74- Fenerbahçe : 71-63- Alba Berlin : 75-66- Olimpia Milan : 97-71- Olympiacos : 88-69- Monaco : 95-84FC Barcelone - CSKA Moscou