Euroligue (H/J10) : Le Real Madrid trop fort pour l'ASVEL

L’ASVEL n’a jamais baissé les bras

BASKET - EUROLIGUE (H) / 10EME JOURNEE

Mardi 16 novembre 2021

Mercredi 17 novembre 2021

Après le Maccabi Tel-Aviv, c’est le Real Madrid qui a réussi à faire tomber l’ASVEL dans son Astroballe. Les joueurs de T.J. Parker ont, en effet, concédé face aux Merengue leur deuxième revers à domicile depuis le début de la saison d’Euroligue dans un match durant lequel les Rhodaniens auront rarement pesé bien lourd. Si Elie Okobo (26 points, 6 passes) a su répondre à l’ouverture du score de Walter Tavares (12 points, 10 rebonds), les Madrilènes se sont ensuite échappés au tableau d’affichage avec un 13-0 auquel Fabien Causeur (25 points) a participé. Toutefois, les joueurs de l’ASVEL ont tenté de résisté et se sont maintenus autour des dix points de retard pour conclure le premier quart-temps à seulement neuf points du Real Madrid. Un 10-4 a même mis les Villeurbannais sur de bons rails dans un deuxième quart-temps bien plus appliqué et sérieux. Revenus à trois points à un peu moins de sept minutes de la mi-temps, les coéquipiers de Dylan Osetkowski (14 points), se sont maintenus sous les dix longueurs de retard jusqu’à la pause, atteinte avec une différence de huit unités en faveur du Real Madrid.Mais le retour sur le parquet de l’Astroballe a été difficile pour les joueurs de Zvezdan Mitrovic. Grâce notamment à l’ancien VIlleurbannais Guerschon Yabusele (18 points) et à Alberto Abalde (4 points), le club madrilène a repris ses aises au tableau d’affichage. Un 9-0 lui a permis de repousser l’ASVEL à quinze longueurs avant de voir les Rhodaniens réagir pour repasser quelques instants sous les dix points de retard. Toutefois, un dernier tir à trois points de Fabien Causeur à deux secondes du terme du quart-temps a permis au Real Madrid d’aborder les dix dernières minutes avec treize points d’avance. Un dernier quart-temps qui a bien mal démarré pour l’ASVEL avec un 8-0 qui a permis aux Merengue d’atteindre l’écart maximal dans ce match, 21 points. C’est alors que les joueurs de Pablo Laso ont un peu perdu le fil de la rencontre et permis aux Rhodaniens de se relancer. En l’espace de 90 secondes, les coéquipiers de Paul Lacombe (9 points) et Matthew Strazel (3 points) sont revenus à seulement huit points. Mais cette effort n’a pas permis de relancer le suspense avec le Real Madrid qui a serré le jeu pour s’imposer de treize longueurs (74-87), son huitième succès en dix matchs. Pour l’ASVEL, ce quatrième revers pourrait être synonyme de recul dans la hiérarchie.- Panathinaikos : 76-69ASVEL -: 74-87Baskonia Vitoria-Gasteiz - Etoile Rouge de BelgradeBayern Munich - FenerbahçeZenit Saint-Pétersbourg - Alba BerlinUnics Kazan - Olimpia MilanAnadolu Efes Istanbul - OlympiacosMaccabi Tel-Aviv - MonacoFC Barcelone - CSKA Moscou