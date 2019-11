Euroligue (H/J10) : L'ASVEL chute encore à l'Astroballe

L'ASVEL avait droit à une double confrontation face à des clubs d'Istanbul cette semaine en Euroligue pour se tester contre des équipes de très haut niveau. Le test s'avère négatif... Après s'être inclinés 84-90 mardi contre l'Efes, les champions de France ont vu Fenerbahçe venir s'imposer à l'Astroballe ce vendredi (72-88). Alors que le club turc était annoncé en crise, avec seulement deux victoires au compteur avant ce match et une correction subie mercredi à Barcelone (89-63), les Stambouliotes s'en sont finalement très bien sortis, et ont ravi leur millier de supporters venus dans le Rhône. Le Fener a mené du début à la fin de cette partie, avec une avance grimpant jusqu'à +22 à la 33eme minute (36-48, mt). Mis sur les bons rails par un excellent Vladimir Stimac, qui terminera le match avec 21 points et 8 rebonds, les joueurs de Zeljko Obradovic n'ont jamais vraiment tremblé pour aller décrocher cette victoire. David Lighty (18pts) et Livio Jean-Charles (15pts) ont bien tenté de repousser l'échéance, mais le Fener était trop fort. Après dix journées (sur 34), l'ASVEL occupe une belle 10eme place au classement, même si l'euphorie commence à retomber (deuxième défaite de suite à domicile) et aura droit à un nouveau gros match jeudi prochain, sur le parquet du Maccabi Tel Aviv (5eme), qui vient toutefois de s'incliner contre le Barça et Milan.



Les marqueurs villeurbannais : Taylor (3), Jekiri (12), Kahudi (7), Maledon (7), Noua (8), Jean-Charles (15), Bako (2), Lighty (18)