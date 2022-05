Euroligue (H/Finale) : Deuxième titre consécutif pour l’Anadolu Efes Istanbul

Un après le FC Barcelone, c’est le Real Madrid qui a échoué face à l’Anadolu Efes Istanbul. Après avoir difficilement battu l’Olympiacos ce jeudi lors des demi-finales, le club stambouliote a su sortir vainqueur d’un match tendu de bout en bout face aux Merengue. Après un début de match accroché, ce sont les Madrilènes qui ont creusé le premier écart significatif avec sept points d’avance en fin de premier quart-temps. C’est alors que Shane Larkin (10 points) est sorti de sa boîte avec un 7-0 en 33 secondes pour ramener l’Anadolu Efes Istanbul à un point au terme du premier quart-temps. Les dix minutes menant à la mi-temps ont longtemps connu un scenario identique. En effet, alors que les deux clubs ont rivalisé à l’entame du deuxième quart-temps, ce sont les joueurs du Real Madrid qui ont pris un peu le large avec jusqu’à sept points d’avance. Toutefois, alors que Vasilije Micic (23 points) a ramené l’Anadolu Efes Istanbul à deux unités, un dernier tir à trois points d’Anthony Randolph (6 points) a permis au Real Madrid de retrouver son vestiaire avec cinq longueurs d’avance.

L’Anadolu Efes Istanbul a attendu son heure

Au retour sur le parquet de la Stark Arena de Belgrade, les défenses ont pris le pas sur les attaques. Dix minutes qui ont tout d’abord vu les Madrilènes tenir leur avantage mais leur attaque a commencé à donner des signes de faiblesse. Incapables de marquer pendant près de quatre minutes, les coéquipiers de Guerschon Yabusele (3 points) ont vu l’Anadolu Efes Istanbul se relancer et aborder les dix dernières minutes à seulement deux unités. D’entrée de jeu, un tir à trois points de Vasilije Micic a permis aux Stambouliotes de passer devant pour la première fois depuis longtemps. Alors que Vincent Poirier (5 points) a remis les deux équipes à égalité sur lancer franc, Sergio Llull (9 points) a redonné la main au Real Madrid à cinq minutes de la fin du match… et pour la dernière fois. En effet, grâce notamment à Tibor Pleiss (19 points, 7 rebonds), l’Anadolu Efes Istanbul a fait la course en tête jusqu’a bout pour une victoire d’un point (57-58) et un deuxième titre européen consécutif. Le FC Barcelone complète le podium grâce à son succès sur l’Olympiacos (84-74).