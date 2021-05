Euroligue (H/Demi-finales) : Deuxième finale de suite pour l'Anadolu Efes Istanbul

L’Anadolu Efes Istanbul avait un compte à régler avec le CSKA Moscou. Alors que la finale de l’édition 2019 de l’Euroligue avait tourné en faveur des Russes, ce sont les Turcs qui, deux ans après, joueront le titre. Une demi-finale durant laquelle le club moscovite n’aura mené que… 25 secondes. En effet, après l’ouverture du score de Tornike Shengelia (10 points, 7 rebonds), ce sont les Stambouliotes qui se sont envolés au tableau d’affichage pour compter dix points d’avance à l’issue du premier quart-temps. Un avantage que les coéquipiers de Vasilije Micic (25 points, 6 passes) ont fait fructifier dans les dix minutes menant à la mi-temps mais un 4-0 encaissé dans les dernières secondes a fait passer l’écart de seize à douze points. Une tendance qui ne s’est pas confirmée au retour sur le parquet de la Lanxess Arena de Cologne car l’Anadolu Efes Istanbul a repris de plus belle sa marche en avant, comptant jusqu’à 21 points d’avance. Mais, à six minutes de la fin du match et alors qu’il comptaient douze points d’avance, les joueurs d’Ergin Ataman ont vacillé. Emmené par Will Clyburn (26 points, 8 rebonds), le CSKA Moscou n’a pas dit son dernier mot pour revenir à un point avec une minute encore à jouer. Mais, au jeu des lancers francs, Shane Larkin (11 points) a assuré la victoire de l’Anadolu Efes Istanbul (86-89), qui disputera ce dimanche sa deuxième finale consécutive.



BASKET - EUROLIGUE (H) / FINAL FOUR

Du 28 au 30 mai 2021 à la Lanxess Arena de Cologne (Allemagne)



Demi-finales - Vendredi 28 mai 2021

CSKA Moscou - Anadolu Efes Istanbul : 86-89

21h00 : FC Barcelone - Milan