Euroligue (H) : Pas de miracle pour l'ASVEL

Le 31 octobre 2013, Nanterre avait réussi un magistral exploit en allant s'imposer 71-67 sur le parquet de Barcelone en Euroligue. Six ans plus tard, l'équipe française engagée dans la plus prestigieuse compétition européenne n'a pas réussi le même exploit. L'ASVEL s'est en effet inclinée 80-67 ce mardi en Catalogne lors de la 14eme journée de la saison régulière. Sans être ridicules, les leaders de Jeep Elite n'ont simplement pas fait le poids face aux Blaugrana, qui brillent cette saison en Euroligue (11v-3d), ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années. La rencontre a été serrée jusqu'à la treizième minute (29-27), et les Catalans ont ensuite appuyé sur l'accélérateur, pour mener 48-38 à la mi-temps.

Lighty a brillé

Si l'ASVEL est revenue à -7 à l'entrée du dernier quart, les hommes de Svetislav Pesic ont rapidement annihilé tout espoir de retour villeurbannais, et c'est au final une défaite de treize points. Les hommes du président Tony Parker pourront notamment regretter leurs nombreuses pertes de balles (20, contre 14 pour le Barça) et leur maladresse à 2 points (43%, contre 58% pour le Barça). L'ancien joueur NBA Nikola Mirotic termine avec la meilleure évaluation barcelonnaise (12pts, 3rbds, 2int), alors que du côté de l'ASVEL, David Lighty a plus que limité les dégâts, en marquant 16 points et prenant 6 rebonds. Si le Barça est deuxième du classement derrière l'Efes Istanbul, l'ASVEL est en revanche onzième (6v-8d). Vendredi, les champions de France auront l'occasion de reprendre leur marche en avant face à une équipe moins bien classée (16eme), l'Alba Berlin, à l'Astroballe.



Les marqueurs villeurbannais : Jackson (4), Taylor (6), Kahudi (12), Maledon (10), Lomazs (3), Noua (10), Jean-Charles (2), Bako (4), Lighty (16)