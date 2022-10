Euroligue (H) : Monaco tombe à Tel Aviv

Monaco a eu 19 points d'avance

Les marqueurs monégasques :

La série de victoires de Monaco s’arrête donc à sept. Après avoir remporté ses cinq premiers matchs de Betclic Elite et les deux premiers d’Euroligue, la Roca Team s’est inclinée à l’occasion de son huitième match, sur le parquet du Maccabi Tel Aviv. Les vice-champions de France ont perdu 78-70 en Israël après avoir pourtant mené pendant trois quarts-temps, et laissent Fenerbahçe, large vainqueur de l’ASVEL, être seul aux commandes avec trois victoires en trois matchs.Monaco a bien débuté ce match et menait 14-20 à l’issue du premier quart-temps, puis la Roca Team a déroulé son basket dans le deuxième quart, pour compter jusqu’à 19 points d’avance (21-40, 16eme) et les Monégasques pensaient peut-être alors s’acheminer vers un match à sens unique. C’était sans compter sur le retour du Maccabi avant la mi-temps pour revenir à 31-42, et un troisième quart assez bien géré par les Israéliens, qui n’avaient plus que sept points de retard avant d’entamer les dix dernières minutes (52-59). Et ce dernier quart fut fatal aux Monégasques !), ce qui lui a permis de prendre les commandes pour la première fois depuis le milieu du premier quart (61-59). Monaco est repassé une fois devant grâce à Mike James (61-63, 33eme), mais le Maccabi a répondu par un 6-0 (deux tirs à 3pts de Baldwin IV et Lorenzo Brown). Monaco est revenu à -1 sur un tir longue distance de Jaron Blossomgame (67-66, 36eme), puis à -2 grâce à Mike James (70-68, 38eme) avant de craquer dans le money-time, le Maccabi terminant par un 8-2 au petit jeu des lancers-francs. Malgré les 21 points de Jordan Loyd et les 15 de Mike James (auteur d'un triste 0/8 à 3pts), la Roca Team n’a pas tenu le coup ce mardi et se retrouve sixième au classement, avant d’aller au Panathinaikos vendredi.John Brown (7), Okobo (9), Loyd (21), Blossomgame (6), Diallo (8), Motiejunas (2), Hall (2), James (15)