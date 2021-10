Euroligue (H) : Monaco retrouve le sourire

Un Alpha Diallo des grands soirs !



Mardi 26 octobre 2021

Le public de la Principauté a redonné des ailes à la Roca Team.Au même titre de leur adversaire du soir, les Serbes, battus lors de leurs deux dernières sorties, avaient pourtant fait le déplacement sur le Rocher avec ce même objectif de retrouver le sourire. L'Etoile rouge a compris d'entrée qu'il serait très difficile d'éviter un troisième revers consécutif après ceux enregistrés contre l'Alba Berlin à domicile et chez le CSKA Moscou. Grâce à Danilo Andjusic (12 points, 2 passes) et Alpha Diallo (19 points, 7 rebonds, 2 passes), deux des hommes de la soirée, le vainqueur de la dernière Eurocoupe a en effet donné tout de suite le ton. Le réveil de Nate Wolters (18 points, 3 rebonds, 5 passes) et de ses coéquipiers a permis aux Serbes de se rapprocher au tableau de marque.Malheureusement pour Monaco, sous la pression de Wolters encore lui et de son compère Kalinic (32 points à eux deux), déjà très en vue en première mi-temps, la situation s'est inversée dès la reprise. Et, mais d'un souffle uniquement. Mike James, très discret mardi soir (8 points à 3 sur 11 aux tirs, 4 passes) est alors sorti de sa boîte, certes brièvement mais suffisamment pour montrer la voie aux siens, surtout queBattu lors de ses deux derniers matchs sans avoir à rougir de la défaite, Monaco avait en revanche subi une défaite inquiétante, quatre jours plus tôt sur le terrain des Espagnols de Baskonia.Elle permet de surcroît à Zvezdan Mitrovic et ses hommes de revenir à un bilan équilibré (3 victoires, 3 défaites) avant de défier le grand CSKA Moscou vendredi. Cette 6eme journée d'Euroligue ne pouvait pas mieux commencer.Les marqueurs monégasques : Diallo (19 points), Motiejunas (14), Andjusic (12), Hall (9, James (8), Ouattara (3), Westermann (3), Lee (2)- Etoile rouge de Belgrade : 70-62Fenerbahçe -: 74-76- Alba Berlin : 87 -83Maccabi Tel Aviv - Zalgiris KaunasBayern Munich - MilanUnics Kazan - BaskoniaZenit Saint-Pétersbourg - Real Madrid- CSKA MoscouPanathinaïkos - Anadolu Efes