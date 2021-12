Euroligue (H) : Monaco n'y arrive plus

⚔️ La #RocaTeam aura cru au comeback en fin de match mais s’incline finalement 🆚 @OlimpiaMI1936 🇮🇹 pic.twitter.com/GVLNa0GY8O

Monaco y a un peu cru dans le money-time

Les marqueurs monégasques :

Rien ne va plus en Euroligue pour Monaco, un peu comme l'ASVEL d'ailleurs. Après un début de saison très encourageant, la Roca Team est en train de plonger au classement, suite à sa cinquième défaite de suite, ce vendredi contre Milan. Face à l'un des favoris pour le titre, les Monégasques se sont inclinés 65-71 à Gaston-Médecin. Victorieuse de l'ASVEL mardi en Betclic Elite sans son leader Mike James, l'ASM n'a pas réussi l'exploit, malgré le retour de l'Américain. Mais il n'a joué que deux minutes et 42 secondes et n'a pris aucun tir...Ils ont réussi à revenir à -7 en début de deuxième quart, mais Milan a finalement rejoint les vestiaires en menant 27-39.Dans le troisième quart, la Roca Team a fait jeu égal avec son adversaire mais n'est pas passé en-dessous des neuf points de retard. Menés de 18 points à huit minutes de la fin, les Monégasques ont tenté un baroud d'honneur, face à des Milanais peut-être un peu déconcentrés., malgré les tentatives à trois points de Dwayne Bacon et Paris Lee. Lee, justement, termine meilleur marqueur du match, avec 19 points (mais aussi 6 passes et 3 rebonds), alors que Donatas Motiejunas, si brillant contre l'ASVEL il y a trois jours, s'est contenté de 5 points (mais aussi 9 rebonds). Avec cette nouvelle défaite, l'ASM se retrouve 14eme du classement avant d'aller chez le Zalgiris Kaunas, la lanterne rouge, mercredi prochain. Pour enfin renouer avec la victoire ?Lee (19), Bacon (10), Diallo (3), Motum (6), Motiejunas (5), Faye (4), Andjusic (12), Hall (6)