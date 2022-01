Euroligue (H) : Monaco donne la leçon à l'ASVEL à l'Astroballe

Monaco repasse devant l'ASVEL au classement

BASKET - EUROLIGUE (H) / 19EME JOURNEE

Mardi 18 janvier 2022



Monaco tient sa revanche. Douchée au buzzer au match aller en Principauté (85-84) le 26 novembre dernier lors du match aller entre nos deux représentants en Euroligue sur un panier extraordinaire de William Howard depuis la ligne médiane, la Roca Team avait à coeur de se venger, ce mardi pour les retrouvailles entre les deux équipes, cette fois sur le parquet de l'Astroballe. Les Monégasques y sont parvenus, de surcroît avec la manière (victoire 100-75). Monaco, qui avait difficilement pris le dessus sur les Villeurbannais en championnat le 7 décembre dernier sur le Rocher a en effet martyrisé les protégés de Tony Parker, corrigés devant leur public par Mike James et sa bande. Auteur au passage de son 3000eme point dans la compétition, le meneur américain a été l'un des artisans majeurs de ce carton qui s'est dessiné lors d'un second quart-temps nettement dominé (24-17) par les joueurs de Sasa Obradovic.Menée de dix longueurs à la pause (51-41), l'ASVEL n'était pourtant pas au bout de ses peines. Et à l'instar du deuxième quart-temps, la seconde mi-temps s'est elle aussi muée en démonstration de la Roca Team, avec toujours en chef d'orchestre l'incroyable Mike James, auteur de 20 points et 7 passes, parfaitement épaulé par deux des autres héros de la soirée Dwayne Bacon (21 points, 6 rebonds) et Donatas Motiejunas, meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points. Un match à sens unique qui a très vite tourné à l'avantage de l'une des deux équipes et finalement débouché sur une déculottée et une défaite de 25 points à l'arrivée pour les champions de France, humiliés chez eux par les joueurs de la Principauté, qui enchaînent ainsi une troisième victoire. Comme un symbole, Monaco, 9eme, repasse de surcroît devant l'ASVEL (12eme) au classement. Difficile de prendre plus belle revanche.ASVEL -: 75-100