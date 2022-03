Euroligue (H) : Monaco domine Vitoria et peut toujours rêver des quarts

Les marqueurs monégasques :

Monaco peut toujours croire en son rêve de quarts de finale, condition sine qua non pour lui permettre de jouer à nouveau l'Euroligue la saison prochaine. Après l'Efes Istanbul et l'Olympiakos, la Roca Team a dominé Vitoria , qui se trouve juste en-dessous au classement, sur le score de 78-68. Mené 11-16 dans le premier quart, Monaco a réussi à inverser la tendance pour revenir à 18-19 en fin de quart,La deuxième mi-temps a été équilibrée (36-36), mais l'écart creusé dans le deuxième quart a permis de l'emporter sans trembler. Les Monégasques ont même compté jusqu'à vingt points d'avance (59-39) à treize minutes de la fin, et Vitoria n'est jamais parvenu à passer en-dessous de la barre des sept points d'écart (69-62, 35eme). Monaco signe donc une 13eme victoire en 26 matchs dans cette saison d'Euroligue, dans le sillage d'un Will Thomas à 16 points et d'un Dwayne Bacon à 14 points. La Roca Team occupe la huitième place du classement, avant d'aller à Milan (4eme) jeudi prochain pour un très gros match. L'ASVEL, de son côté, reçoit l'Olympiakos dans la soirée.Motiejunas (7), Bacon (14), Thomas (16), Diallo (10), Hall (10), James (9), Lee (7), Westermann (5)