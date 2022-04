Euroligue (H) : Monaco défiera l'Olympiakos

Monaco peut y croire

Les marqueurs monégasques :

Monaco est fixé ! L'ASM, d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale de l'Euroligue, affrontait l'Alba Berlin ce vendredi à Gaston-Médecin dans un match sans enjeu. Et elle s'est imposée 91-74. Terminant septième de la saison régulière, la Roca Team connait désormais son adversaire en quarts : ce sera l'Olympiakos Le Pirée ! Monaco a fait plaisir à son public (dont Stefanos Tsitsipas, qui défendra son titre à partir de dimanche au Masters 1000 de Monte-Carlo) pour cette dernière rencontre de saison régulière, en creusant l'écart tout au long du match. Les hommes de Sasa Obradovic ne menaient que 26-22 à la fin du premier quart, mais grâce à un 9-0 réussi à cheval sur les deux quarts, ils ont pris dix points d'avance (32-22), et l'écart a même grimpé jusqu'à +17 (43-26, 17eme) avant de redescendre un peu avant la mi-temps (49-37, mt).C'est au final une victoire de 17 points pour les Rouge et Blanc, qui ont eu jusqu'à 22 points d'avance. Onze joueurs de la Principauté ont pris part à cette rencontre, et ce sont Dwayne Bacon (19pts, 6rbds en 23min) et Donatas Motiejunas (18pts, 4rbds en 22min) qui se sont le plus mis en valeur.Monaco termine donc cette saison régulière avec 15 victoires pour 13 défaites, et affrontera dans dix jours pour le Match 1 des quarts de finale l'Olympiakos (où évolue notamment le Français Livio Jean-Charles), qui a fini deuxième avec 19 victoires pour 9 défaitesLes quarts de finale se disputeront au meilleur des cinq matchs, et le vainqueur disputera le Final Four en mai à Belgrade. Et si Monaco créait l'exploit ?Lee (6), Diallo (13), Boutsiele (2), Motiejunas (18), James (7), Bacon (19), Westermann (5), Thomas (5), Motum (8), Hall (8)