Euroligue (H) : Monaco battu pour la troisième fois de suite

Monaco s'écroule dans le troisième quart-temps

, et, cette fois, il n'y a pas eu vraiment match. Vainqueur de ses deux premiers matchs pour ses débuts en Euroligue, la Roca Team s'était inclinée lors de ses deux sorties suivantes. Mais que ce soit contre le Real Madrid ou Barcelone, le vainqueur de la dernière Eurocoupe n'avait pas démérité. Mieux : il était passé tout près de l'exploit les deux fois.En première mi-temps, les Monégasques, emmenés par l'inévitable Mike James, encore très bon (18 points, 2 interceptions), ont bien résisté aux Espagnols de Vitoria sur leur parquet lors de ce match comptant pour la 5eme journée. A la pause, Monaco se trouvait d'ailleurs toujours au contact (40-37) du 8eme du classement et pouvait légitiment espérer renouer avec le succès après les deux défaites d'un souffle face au Real et au Barça.Malheureusement pour Zvezdan Mitrovic et les siens, pour pouvoir décrocher vendredi aux dépens de Vitoria une troisième victoire, il aurait fallu que la Roca Team fasse au moins moins bien qu'en première période. Au lieu de cela, tout s'est gâté et elle s'est complètement effondrée à la reprise, prenant dans le troisième quart-temps, perdu 22-11, un retard beaucoup trop important pour pouvoir le combler ensuite en dépit des efforts de Jerry Boutsiele (11 points, 10 rebonds), Léo Westermann (6 passes) ou encore Ibrahima Fall, toujours aussi impressionnant en défense (2 contres).Revenu à un moment à -7, il est d'ailleurs sorti vainqueur du dernier quart-temps (20-18). Mais au vu de leur prestation de vendredi, les Monégasques ne pouvaient espérer mieux que cette troisième revers de rang. C'est confirmé : après un départ canon, le club de la Principauté, désormais 13eme du classement, rentre dans le rang.Les marqueurs monégasques : James (18 points), Andjusic (15), Boutsiele (11), Motiejunas (10), Ouattara (5), Diallo (3), Lee (2), Thomas (2)