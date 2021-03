Euroligue (H) : L'ASVEL tient presque sa licence à long terme

Tony Parker peut être soulagé, son objectif de la saison est en passe de s’accomplir. Son ASVEL va en effet se voir accorder dans les prochaines semaines une licence à long terme en Euroligue, alors qu’elle n’était pour le moment invitée que pour les saisons 2019-20 et 2020-21. Idem pour le Bayern Munich, comme l’a fait savoir l’Euroligue ce lundi. « Les conditions d'inclusion du FC Bayern Munich et du LDLC ASVEL Villeurbanne en tant que clubs licenciés à long terme ont été convenues : les dirigeants de l'Euroligue ont informé les membres du conseil d'administration des progrès réalisés avec ces deux organisations, ainsi que de la rapidité d’exécution raisonnable effectuée à la suite des accords précédents avec le conseil d'administration et la stratégie qu'il définit. L’Euroligue et les clubs restent alignés sur leur vision. Des échanges supplémentaires entre eux se poursuivront en vue de la conclusion des accords dans les semaines à venir. »

L'Arena, un projet qui a fait accélérer les choses

Le 8 janvier dernier, le président de l'Euroligue Jordi Bertomeu avait déjà expliqué sa volonté de voir le club français rester dans le gratin européen sur plusieurs années : « Onze clubs ont actuellement cette licence de dix ans, on aimerait en avoir dix-huit. On a donné une wild-card de deux ans à ASVEL et au Bayern Munich. L’évolution naturelle, c’est qu’ils aient cette licence. Aujourd’hui, on a eu une très bonne conversation avec Tony Parker et Jean-Michel Aulas. Leur vision du sport est la même que la mienne. On travaille dans la même direction. L’Arena (qui verra le jour près du Groupama Stadium de l’OL à Décines en 2023, ndlr) est fondamentale pour l’Euroligue et pour le club. Cela permet d’offrir quelque chose de plus grand. L’ASVEL a besoin d’une nouvelle salle», avait-il expliqué au micro de RMC Sport. La licence devrait donc être signée dans les prochaines semaines, alors que dans le même temps, le club allemand de l’Alba Berlin s’est vu octroyer une licence en Euroligue pour les deux prochaines saisons. Quinzième de l’Euroligue la saison passée au moment de l’arrêt de la compétition (à six matchs de la fin) avec un bilan de 10 victoires et 18 défaites, l’ASVEL occupe cette saison la douzième place après le même nombre de matchs, avec 12 victoires pour 16 défaites.