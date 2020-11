Euroligue (H) : L'ASVEL s'offre Barcelone !

13 sur 21 à trois points, 17 sur 17 aux lancers francs pour l'ASVEL

Décidément, cette équipe de l'ASVEL nous surprendra toujours. Capables du meilleur comme du pire cette saison, mais le plus souvent du pire lorsqu'il est question de l'Euroligue,, entre le leader catalan et les protégés de Tony Parker, derniers. Non seulement, les Rhodaniens n'ont pas pris la fessée annoncée, mais ils tenu en respect toute la soirée le grand Barça et sa star Nikola Mirotic (14 points), dominés dans les trois premiers quart-temps (25-19, 20-17, 20-17), accroché dans le dernier (15-15) et logiquement battu à l'arrivée dans la salle de l'ex-lanterne rouge, qui menait déjà assez nettement à la pause (45-36). Ce deuxième succès dans la compétition cette saison pour l'ASVEL, qui avaient perdu six fois sur ses sept premières sorties et restait sur trois défaites de rang (contre l'Alba Berlin, le Zénith Saint-Pétersbourg et l'Etoile Rouge de Belgrade),, désormais occupée par les Russes du Khimki Moscou, corrigés la veille dans la salle de l'Alba Berlin.Mais comment ces Villeurbannais parfois complètement hors-sujet sur la scène européenne sont-il parvenus à faire mordre la poussière à ce Barça qui n'avait perdu qu'une seule fois avant vendredi ? Quatre hommes, tous auteurs d'au moins 10 points, David Lighty (17), Norris Cole (14), Allerik Freeman (12) et Charles Kahudi (10), détiennent une grande partie de la réponse, au même titre que la réussite presque incroyable des hommes de TJ Parker sur les tirs de loin (13 sur 21 à trois points) a fait beaucoup de mal au leader du classement, quiDe quoi faire regretter aux fans de l'ASVEL que leur équipe préférée ne se montre pas aussi sérieuse à chacune de ses sorties.- Real Madrid : 74-73Etoile Rouge Belgrade -: 64-75Zalgiris Kaunas -: 75-83- Khimki Moscou : 100-80Olympiakos -: 76-90Maccabi Tel Aviv -: 85-86 (ap)Fenerbahçe -: 86-90- Bayern Munich : 83-76- Barcelone : 80-68