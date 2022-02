Euroligue (H) : L'ASVEL s'enfonce et renonce à aller en Russie

L'ASVEL ne jouera pas mardi en Russie



Tony PARKER : "Nous n'irons pas en Russie la semaine prochaine. Je l'ai déjà annoncé à mes joueurs et mon staff. Cela va au delà du sport. On ne peut pas accepter la situation qui est totalement à l'opposé de nos valeurs. Il est hors de question d'envoyer notre équipe en Russie." pic.twitter.com/hVapdxEDEy

— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) February 24, 2022

Les marqueurs villeurbannais :

Ce n'est pas encore fait mathématiquement, mais Monaco semble désormais la seule équipe française en mesure de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euroligue. Le club champion de France s'enfonce en effet un peu plus au classement, après sa cinquième défaite d'affilée, à domicile contre l'Alba Berlin (80-82), qui en profite pour lui chiper la quatorzième place. La rencontre a été extrêmement serrée, mais au final, ce sont bel et bien les Allemands qui quittent l'Astroballe avec la victoire.Le scénario du troisième quart a été bien différent, puisque l'Alba a mené 43-54 en cinq minutes, avant que l'ASVEL ne réponde par un 12-0, avec notamment deux tirs à 3 points et deux lancers-francs de Paul Lacombe (55-54). Mais Berlin a rétorqué à son tour, pour mener 55-60 à la fin de ce quart.Tout s'est donc joué dans les dix dernières minutes, où l'ASVEL est parvenue à égaliser à 66-66, puis a tenu jusqu'à 70-71 avant d'encaisser un 9-2, qui a permis au club allemand de mener 72-80 à 56 secondes de la fin. Berlin pensait peut-être avoir scellé la victoire, mais ce n'était pas le cas, car Chris Jones a marqué un tir longue distance et trois lancers-francs pour permettre à l'ASVEL de revenir à 78-80. Il restait alors neuf secondes à jouer.Une désillusion de plus pour l'ASVEL ! Les 22 points et 5 passes de Chris Jones n'auront donc pas suffi, pas plus que les 18 points de Paul Lacombe. Le club de Tony Parker se retrouve à quatre victoires de la huitième place à huit journées de la fin. Mais il ne jouera pas lors de la prochaine journée, le président de l'ASVEL ayant annoncé que son équipe ne se rendrait pas en Russie pour y affronter le Zenit St-Pétersbourg.Wembanyama (5), Jones (22), Lacombe (18), Diot (6), Knight (11), Gist (3), Fall (4), Howard (4), Strazel (7)