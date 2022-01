Euroligue (H) : L'ASVEL relève la tête face à l'Etoile rouge

Lacombe sonne la révolte

BASKET - EUROLIGUE (H) / 22EME JOURNEE

Jeudi 20 janvier 2022

Monaco

Vendredi 21 janvier 2022

ASVEL

Voilà une victoire qui fera assurément du bien au moral des hommes de TJ Parker. Surtout après la claque reçue mardi contre Monaco., forcément encore marqué par la déroute du match précédent. Mais que ce fût dur une nouvelle fois. Privés d'Elie Okobo, blessé, les champions de France ont en plus perdu dès le début de cette rencontre comptant pour la 22eme journée l'un de leur autre leader Antoine Diot, touché à un mollet après seulement quatre minutes de jeu et plus jamais réapparu sur le terrain.Un coup dur dont ont profité les Serbes pour s'échapper au score et regagner les vestiaires avec dix points d'avance (35-25). L'ASVEL avait alors pratiquement tout raté et elle s'orientait vers une douzième défaite. Paul Lacombe, heureusement, ne l'entendait pas de cette oreille. L'ancien Monégasque a alors sonné la révolte dès la reprise. Auteur de 17 points dans ce match (soit autant que Chris Jones), l'international français a permis à l'ASVEL à l'issue d'un troisième quatre-temps parfaitement mené (24-13) de prendre les devants et de terminer en tête pour un rien grâce de nouveau à Jones, décisif dans le money time. Pour le plus grand bien de son équipe, qui avait bien besoin de cette réaction avant le derby de dimanche contre Roanne.- FC Barcelone : 70-64Zenit Saint-Pétersbourg -: 77-86- Zalgiris Kaunas : 73-67Alba Berlin -: 74-89- Olympiacos : 84-69CSKA Moscou -: 57-67- Panathinaikos : 82-81Baskonia Vitoria-Gasteiz -: 77-84- Etoile Rouge de Belgrade : 69-67