La quatrième victoire de l'ASVEL en Euroligue attendra. Vainqueur lors de leurs deux dernières sorties, contre Baskonia à l'Astroballe (87-61) et sur le parquet du Virtus Bologne (84-79) lors de la dernière journée vendredi dernier, les Villeurbannais avaient la possibilité ce jeudi à l'occasion de la 7eme journée de réaliser la passe de trois et de basculer en positif, au-delà d'éventuellement effectuer de surcroît une belle opération au classement. Face à une équipe de Kaunas certes redoutable devant son public (trois victoires en trois matchs) mais toujours en quête de son premier succès en déplacement, le coup paraissait parfaitement jouable. Pour cela, il aurait fallu que les hommes de TJ Parker se montrent aussi convaincants et autoritaires que lors de leurs trois dernières sorties à domicile (deux victoires en Betclic Elite, une autre, large également, en Euroligue). Malheureusement pour les protégés de Tony Parker, c'est tout l'inverse qui s'est produit jeudi. A savoir que cette ASVEL qui semblait enfin débarrassée de ses ombres du passé - en attestent ses quatre victoires de rang, toutes compétitions confondues - est retombée dans ses travers, et ce contre des Lituaniens qui, eux, ont fait preuve du plus grand sérieux pendant toute cette soirée qui a viré au cauchemar pour notre représentant.

Le pire visage de l'ASVEL pour terminer

Après un bon début de match, les doubles champions de France ont perdu le fil au cours d'une vingtaine de minutes complètement à l'avantage du Zalgiris et de son meilleur joueur jeudi Tomas Dimsa, auteur de 21 points, et parfaitement épaulé par le meneur Lukas Lekavicius (16 points). A la pause (46-50), l'écart n'était pourtant pas aussi net que pouvait le laisser penser la domination de Kaunas, et l'ASVEL, grâce notamment à Jonah Mathews (15 points) et Amine Noua (12) pouvait garder espoir en dépit de sa prestation très laborieuse. Un espoir qui a encore tenu un quart-temps. Au moment où leurs supporters rêvaient encore de réussir un braquage à l'Astroballe, les Villeurbannais se sont en effet complètement écroulés et l'avance des visiteurs, logiquement récompensés à l'arrivée avec cette première victoire en déplacement, n'a plus cessé d'évoluer lors d'un dernier quart-temps totalement manqué de la part de l'ASVEL, battue 24-9 au sortir d'un ultime 12-0. Giflé chez lui (93-76), l'actuel 7eme de Betclic Elite a rechuté au moment où il semblait inarrêtable. Nando De Colo (11 points, 5 passes) et ses partenaires auront peut-être beaucoup de mal à se relever de cette quatrième défaite.