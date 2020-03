Euroligue (H) : L'ASVEL n'a pas tenu la distance

Le Real termine fort, l'ASVEL craque



LDLC ASVEL a tenu 30 minutes sur le parquet du Real Madrid avant de céder dans le dernier quart-temps#LDLCASVEL #GameON pic.twitter.com/7f4G9m6sHF

BASKET - EUROLIGUE HOMMES / 28EME JOURNEE

Jeudi 5 mars 2020

ASVEL

L'ASVEL n'est pas sorti avec les honneurs de toutes ses défaites cette saison en Euroligue. Il y a même des soirs où le comportement de notre seul représentant dans la compétition lui aurait valu de perdre plus lourdement encore. Le revers de jeudi soir au WiZink Center de Madrid face au Real (87-78) n'entre pas dans cette catégorie.A la 29eme minute, ce sont d'ailleurs les visiteurs, pourtant douchés au buzzer de la première mi-temps sur un panier XXL du Français Fabien Causeur (39-38), qui avaient repris le contrôle des opérations et menaient de huit points, grâce notamment à un 9-0 passé en moins de deux minutes par Théo Maledon (12 points) et ses coéquipiers au vice-champion d'Europe 2018.Vexés, les Madrilènes ont terminé très fort et laissé finalement à neuf points les protégés de Tony Parker, battus jeudi pour la 18eme fois cette saison dans la compétition, la 13eme en déplacement. A la différence près que cette fois, les Rhodaniens et leur dernière recrue en date Guerschon Yabusele, encore précieux derrière la ligne notamment (3 sur 4 à trois points), n'ont pas à rougir.face à un Real qui peut louer les performances de Causeur (15 points) et de l'Américain Jaycee Carroll. Sans quoi, les Villeurbannais auraient peut-être créé la sensation. Le 13 mars prochain, les hommes de Zvezdan Mitrovic auront la possibilité de se racheter, à domicile face au Zenit Saint-Pétersbourg. Avant un nouveau déplacement six jours plus tard, sur le parquet du CSKA Moscou.- Zalgiris Kaunas (LIT) : 76-75 (ap)Panathinaïkos (GRE) -: 66-97: 87-78Valence (ESP) -: 81-83 (ap)