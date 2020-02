Euroligue (H) : L'ASVEL coule à Moscou

L'ASVEL battue dans les quatre quart-temps

BASKET - EUROLIGUE (H) / 26EME JOURNEE

Lundi 24 février 2020

Jeudi 27 février 2020

Vendredi 28 février 2020

Si les Villeurbannais avaient été mis au courant de ce qui les attendaient en Euroligue pour leur grand retour (et celui d'un club français) dans la Coupe d'Europe-reine, pas sûr qu'ils y auraient mis les pieds.Cette humiliation en règles dans la Capitale moscovite (-29) pour le compte de la 26eme journée a ainsi donné lieu à une nouvelle défaite deCertes, pour ces Rhodaniens qui végètent dans la compétition plutôt qu'autre chose depuis qu'ils l'ont réintégrée etaprès prolongation en novembre dernier, il y avait plus simple que de se frotter devant le public moscovite à ce Khimki qui restait sur deux victoires et occupe la 8eme place du classement quand l'ASVEL tente de ne pas se noyer dans les profondeurs.Mais pas non plus au point de prendre plus de points que jamais cette saison, Jeep Elite comprise, d'en avoir déjà encaissé 65 à la pause (65-42), ni de couler aussi rapidement (20 points de retard après moins de vingt minutes de jeu) face à l'inévitable Alexey Shved (24 points, 13 passes) et ses coéquipiers. Alors que le nom du vainqueur ne faisait plus aucun doute depuis longtemps déjà,Ils l'ont d'ailleurs plutôt bien fait (20-19 et 23-18 pour les Russes), grâce notamment à une très belle adresse de loin (10 sur 19), mais cela ne les a pas empêchés de terminer la partie sans avoir gagné le moindre quart-temps, et loin dans le rétroviseur du Khimki, particulièrement en verve lui aussi à longue distance (16 sur 30) vendredi. A deux jours d'accueillir le leader Monaco à l'Astroballe dans le choc de la 24eme journée de championnat, cela fait tache.- Panathinaïkos (GRE) : 96-78CSKA Moscou (RUS) -: 80-82Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) -: 68-77Alba Berlin (ALL) -: 86-99Maccabi Tel-Aviv (ISR) -: 65-68- Etoile Rouge Belgrade (SER) : 71-56- ASVEL : 108-7919h00 : Zalgiris Kaunas (LIT) - Olimpia Milan (ITA)21h00 : Valence (ESP) - Fenerbahçe (TUR)