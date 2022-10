Euroligue (H) : L'ASVEL balayée à Fenerbahçe

Les Villeurbannais n'ont tenu que sept minutes

Les marqueurs villeurbannais :

L’ASVEL est tombée sur plus fort ce mardi dans le cadre de la 3eme journée de l’Euroligue… Les champions de France se sont inclinés sur le parquet de l’une des cinq équipes ayant remporté ses deux premiers matchs, Fenerbahçe, qui signe la passe de trois et s’installe donc provisoirement en tête du classement., après celle subie contre Milan en ouverture.Le suspense n’aura duré que sept minutes dans cette rencontre (15-17). Le temps qu’il a fallu aux Stambouliotes pour prendre la mesure de l’ASVEL, auteure d’un bon début de match, dans le sillage de son duo Nando de Colo (8pts) - Youssoupha Fall (6pts). Mais le Fener a réagi par un 10-0 pour se mettre sur la bonne voie (25-19, 10eme). Dans le deuxième quart, l’écart a grimpé jusqu’à +11 (32-21), mais l’ASVEL est parvenue à revenir à six points de son adversaire au moment de rentrer aux vestiaires (42-36).Dans le dernier quart, les champions de France n’ont pas réussi à faire trembler leur adversaire. Au contraire, Fenerbahçe a fait grimper l’écart à +25, dans le sillage d’un Carsen Edwards à 19 points. En face, Youssoupha Fall (17pts, 9rbds) a été le seul Villeurbannais à se montrer dangereux, et c’est donc une deuxième défaite en trois matchs pour l’ASVEL, 15eme au classement. Il faudra se reprendre dès jeudi chez le Maccabi Tel Aviv, où se rendait Monaco lors de cette 3eme journée.Mathews (6), Noua (2), Lacombe (2), Lauvergne (8), De Colo (10), Fall (17), Lighty (4), Obasohan (5), Pons (7)