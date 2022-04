Euroligue (H) : L'Alba Berlin battu, Monaco s'invite en play-offs

𝐋𝐚 #𝐑𝐨𝐜𝐚𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐞𝐬𝐭 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢é𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐚𝐲-𝐨𝐟𝐟𝐬 𝐝’@EuroLeague ⭐️

Pour la 1ère fois depuis 2001, il y aura un représentant du championnat de France 🔥 Jamais une équipe s’était qualifiée pour les play-offs pour sa 1️⃣ère saison en @EuroLeague ! pic.twitter.com/O0GXEVfERb



— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 1, 2022

Monaco met fin à 21 ans de disette pour le championnat de France

Monaco et la scène européenne, l’histoire n’est pas encore terminée ! Après avoir brillamment remporté l’Eurocoupe la saison passée aux dépens de l’Unics Kazan, la « Roca Team » est assurée de disputer les play-offs de l’Euroligue. Les joueurs de Sasa Obradovic avaient fait un grand pas vers la phase finale de la compétition avec leur succès ce jeudi sur le parquet de l’Olimpia Milan. Toutefois, les Monégasques devaient attendre le résultat de l’Alba Berlin ce vendredi pour savoir s’ils allaient devoir encore cravacher le 8 avril prochain lors de la réception du club allemand sur le parquet de la Salle Gaston-Médecin. Il n’en sera finalement rien puisque les joueurs de la capitale allemande ont mâché le travail à ceux de la Principauté sur le parquet de l’Anadolu Efes Istanbul, tenant du titre. Pourtant, après une entame de match tonitruante, les Berlinois semblaient en maîtrise avec un écart de quinze points au début du deuxième quart-temps.C’est alors que les Stambouliotes sont entrés dans le match pour effacer ce retard avant le retour aux vestiaires. Ce n’est qu’en fin de troisième quart-temps que l’Anadolu Efes Istanbul a pris le pouvoir pour aller chercher une victoire de dix longueurs (87-77) qui, à distance, fait le bonheur de la « Roca Team ». Avec un bilan de quatorze victoires pour treize défaites, l’AS Monaco est assurée de faire partie du Top 8 européen aux côtés du FC Barcelone, de l’Olympiacos, du Real Madrid, de l’Olimpia Milan, de l’Anadolu Efes Istanbul et du Maccabi Tel Aviv. Sauf tremblement de terre, le dernier billet devrait revenir au Bayern Munich au dépens du Baskonia Vitoria Gasteiz, de l’Alba Berlin et de l’Etoile Rouge de Belgrade. Le dernier match de la saison régulière face aux Berlinois sera l’occasion de célébrer cette réussite qui fait de Monaco le premier club du championnat de France à atteindre la phase finale de la principale compétition européenne depuis 2001, quand l’ASVEL avait atteint les quarts de finale de la SuproLigue avec une défaite face au CSKA Moscou. La « Roca Team », invitée cette saison à la table de l’Euroligue, tire le maximum de cette opportunité et ne semble pas prête de s’arrêter.