Euroligue (H) : Fin de série et deuxième défaite pour Monaco, battu à Valence

Semaine à oublier pour nos deux représentants en Euroligue. Au lendemain de la défaite de l'ASVEL à l'Astroballe face aux Lituaniens du Zalgiris Kaunas alors que les Villeurbannais restaient sur deux victoires et quatre toutes compétitions confondues, Monaco, qui venaient d'enchaîner trois victoires et n'avaient perdu qu'une seule fois en Coupe d'Europe cette saison, a à son tour été coupé dans son élan, ce vendredi lors de cette même 7eme journée. En déplacement à Valence, bien moins classé qu'eux avant le début de la rencontre, les Monégasques se sont inclinés de cinq points (89-84) sur le parquet de cette équipe qui n'aurait pas dû disputer la compétition mais avait profité de l'éviction des clubs russes pour récupérer une invitation. A l'issue d'une fin de match complètement folle qui a vu la Roca Team recoller au score, Mike James, très discret (12 points) et ses coéquipiers auraient pu arracher la victoire. Toutefois, ce n'est pas manquer de respect aux hommes de la Principauté que de dire qu'elle n'aurait pas été méritée tant Valence, comme Kaunas la veille dans le Rhône, a dominé les débats.

Jones et Webb sans pitié pour Monaco

Le hold-up n'était pourtant pas loin. Surtout qu'Elie Okobo (12 points), complètement absent pendant les trois premiers quart-temps (aucun point), s'est quelque peu réveillé dans le dernier. Monaco a même eu la possession pour passer devant alors que les deux équipes étaient à égalité 73-73. Malheureusement pour les joueurs de Sasa Obradovic, qui se sont essentiellement montrés sur la ligne des lancers (31 sur 38) lors de cette rencontre très hachée, leurs espoirs de réussir un braquage sur le parquet valencian se sont rapidement évaporés sur deux paniers à trois points consécutifs de James Webb, qui avait fait déjà beaucoup de mal derrière la ligne aux Monégasques avant ce money time. Chris Jones lui aussi s'est montré impitoyable envers les co-leaders du classement avant cette 7eme journée. L'ancien joueur de l'ASVEL, en feu, s'est même permis vendredi d'égaler son record de points en Euroligue (27). Monaco s'en serait bien passé, tout comme la Roca Team n'envisageait certainement pas de subir sa deuxième défaite de la saison chez une équipe qui ne fait pas partie des ogres de la compétition dont Fenerbahçe est seul leader après ce revers des Monégasques.