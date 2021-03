Mathématiquement, ce n'est pas encore perdu, mais...

BASKET - EUROLIGUE (H) / 28EME JOURNEE

Jeudi 4 mars 2021

Vendredi 5 mars 2021

ASVEL

d'arracher un ticket pour les play-offs de cette Euroligue que les Villeurbannais avaient tellement mal entamée. Sur leur parquet de l'Astroballe, les protégés de Tony Parker, qui avaient vu quatre jours plus tôt leur superbe série de six victoires consécutives s'arrêter en Lituanie contre Kaunas,Auteur d'un match phénoménal, avec 24 points marqués (et 6 passes), le meneur international français vainqueur à deux reprises de la compétition durant ses années au CSKA Moscouface à des Turcs qui n'avaient perdu qu'une fois lors de leurs douze dernières sorties.En plantant cette banderille assassine à ce moment de la partie,Avec cette 15eme défaite venue reléguer notre unique représentant à quatre victoires des Russes du Zénith Saint-Pétersbourg, 8eme, le couperet semble s'être définitivement abattu sur l'ASVEL, même si mathématiquement le coup reste jouable. Les joueurs de TJ Parker pourront toujours se réfugiés dans cet ultime espoir. Après le vilain tour joué par De Colo, il ressemble toutefois fort à une illusion uniquement.Zénith Saint-Pétersbourg -: 71-75- CSKA Moscou : 100-70- Valence : 84-72- Panathinaïkos : 76-71: 86-90Khimki Moscou -: 81-100Zalgiris Kaunas -: 64-69- Etoile Rouge de Belgrade : 94-79- Baskonia : 71-57