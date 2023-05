Euroligue: grosse claque pour Monaco qui s'incline contre l'Olympiakos après avoir mené à la mi-temps

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils y ont cru. Devant pendant la première mi-temps, les hommes de Sasa Obradovic ont finalement complètement déjoué et se sont retrouvés derrière au score au buzzer final (76-62).

Peut-être que Monaco a fait preuve de suffisance contre l'un des favoris de la compétition. Au terme d'une bonne première mi-temps, les coéquipiers d'Élie Okobo menaient de 12 points leur adversaire du jour. Mais inarrêtables en seconde période, les Grecs vont enchaîner points sur points pour complètement étouffer les Monégasques. Incapable de produire son jeu, la Roca Team se fera remonter de 27 points dans le troisième quart-temps, en n'en inscrivant que deux. Largement démobilisé, le club du Rocher sera incapable de combler son retard dans le dernier quart. Pour le premier Final Four de son histoire, Monaco peut nourrir des regrets, même s'ils sont tombés sur plus fort qu'eux aujourd'hui. En finale de l'Euroligue, l'Olympiakos affrontera le vainqueur de la rencontre entre le FC Barcelone et le Real Madrid.