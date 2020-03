Euroligue - Coronavirus : Les matchs à domicile des clubs italiens délocalisés jusqu'au 11 avril

Euroleague Basketball games in Italy to be relocatedhttps://t.co/wdwnDq4Kog pic.twitter.com/YE0c7xVTdm

L’Euroligue réagit à son tour. Alors que l’Italie dans son intégralité est l’objet de mesures de confinement afin de limiter la propagation du Covid-19 sur son territoire, l’autorité régulant l’Euroligue mais également l’Eurocoupe a confirmé ce mercredi des mesures liées aux rencontres concernant les clubs italiens programmées jusqu’au 11 avril prochain. En effet, toutes les rencontres à domicile des clubs de Milan en Euroligue mais également de la Virtus Bologne et de Venise en Eurocoupe ne pourrait pas être organisés sur le territoire italien et devront être délocalisés. « L'évolution de la situation continue d'être supervisée avec les autorités compétentes et les clubs dans tous les pays concernés », précise l’Euroligue dans un communiqué.En conséquence de cette décision, la rencontre entre Milan et l’Olympiacos Le Pirée n’aura pas lieu dans la capitale de la Lombardie. A la place, les deux équipes se rencontreront sur le parquet de la Mercedes-Benz Arena de Berlin, un match qui aura lieu à huis-clos avec uniquement le personnel chargé de la production de la retransmission de la rencontre autorisé à entrer dans la salle. Une mesure qui s’appliquera aux deux matchs à domicile qui suivront, prévus face à l’ASVEL puis au CSKA Moscou mais le lieu d’organisation de ces deux matchs n’a pas encore été précisé par l’Euroligue. Au deuxième échelon, en Eurocoupe, c’est le match 2 de la série entre la Virtus Bologne et Monaco qui sera concerné avec les conditions d’organisation qui seront précisées dans les jours à venir.