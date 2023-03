Euroligue : Battu par Kaunas, l'ASVEL n'y arrive pas en Euroligue

Ce jeudi soir, l'ASVEL a connu une défaite cuisante lors de son déplacement à Kaunas en Lituanie, pour y affronter le Zalgiris. Les Lyonnais, qui avaient pourtant bien débuté la rencontre, ont été surclassés par les Lituaniens sur le score final de 85-67.

L’ASVEL s’enfonce en Euroligue

Au début du match, les Rhodaniens semblaient bien partis pour une victoire. Ils ont pris l'avantage dans le premier quart-temps en menant de six points. Mais dès le deuxième quart-temps, le Zalgiris Kaunas a pris le dessus et a creusé l'écart pour finalement remporter le match avec 18 points d'écart. L'ASVEL a manqué d'efficacité en attaque et a été en difficulté sur le plan défensif. Leur manque de réussite leur a coûté cher et les a empêché de revenir dans le match. Ils ont ainsi encaissé 85 points, une performance décevante pour une équipe de haut niveau.

Le Zalgiris Kaunas a pu compter sur Iggy Brazdeikis, qui a été l'auteur de 19 points et 2 rebonds, réalisant ainsi la meilleure performance du match. Les Lituaniens remontent ainsi dans le top huit qualificatif pour les quarts de finale de l'Euroligue tandis que l'ASVEL, avant-dernier du classement, s'enfonce au tableau.