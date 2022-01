Euroligue : ASVEL-Monaco reprogrammé le 18 janvier

Six matchs en onze jours pour l'ASVEL !

L'ASVEL et Monaco sont fixés.Sur son compte Twitter, le club monégasque a dévoilé ce lundi la nouvelle date de la rencontre, reportée en raison de plusieurs cas de joueurs positifs au Covid-19 au sein de l'effectif de l'ASVEL. Fortement amoindris, les Villeurbannais avaient demandé à ce que le match soit annulé et différé ultérieurement dans la saison. Sauf nouveau report, le duel entre les deux clubs français comptant pour la 19eme journée se déroulera donc onze jours après la date initialement fixée pour cette revanche entre Villeurbannais et Monégasques, un mois et demi après l'incroyable victoire au buzzer (85-84) des protégés de Tony Parker sur le parquet de la salle Gaston-Médecin de la Principauté.C'est en effet sur un shoot exceptionnel depuis le milieu du terrain que l'ailier international français de l'ASVEL William Howard, qui avait vu le ballon lui revenir dans les mains après une passe contrée, avait permis sur le fil aux Rhodaniens d'arracher une victoire miraculeuse sur le Rocher. Monaco espérait prendre sa revanche le 7 janvier dernier, mais le sort et la situation sanitaire, de nouveau très complexe, en avaient décidé autrement. Les deux équipes se retrouveront finalement le 18 janvier prochain sur le parquet de l'Astroballe, où le 9eme du classement accueillera le 12eme lors d'un agenda surchargé pour les champions de France.prochain, le calendrier ayant réservé également à l'ASVEL deux rendez-vous en Betclic Elite, contre Roanne à domicile le 19 janvier et à Nanterre dix jours plus tard.