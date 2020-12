Espagne : Heurtel aidé par Beaubois et de retour à Barcelone

Bonne nouvelle pour Thomas Heurtel. Laissé sur le tarmac à Istanbul par Barcelone, le meneur a finalement pu rejoindre la Catalogne, après une escale de trois heures à Lyon, par un vol commercial. En Turquie, le numéro 13 du Barça a pu compter sur la précieuse aide de Rodrigue Beaubois, son coéquipier en équipe de France et joueur de l'Anadolu Efes, pour pouvoir retourner à l'hôtel où son club était pour séjourner avant la 16eme journée d'Euroligue (défaite 86-79). « Nous avons pu discuter avec le joueur et cette situation est injustifiable à tout point de vue. Elle est exécrable. (...) Abandonner un joueur dans un pays avec les protocoles sanitaires du moment... Le joueur était complètement seul. Heureusement, il y avait un de ses anciens coéquipiers qui a pu venir le chercher. (...) C'est une situation tellement surréaliste que je n'avais pas vécu jamais au basket », a pour sa part confié Alfonso Reyes, le président du syndicatr des joueurs en Espagne (APB), sur les ondes d'El Larguero.

« Ils sont très mécontents de la situation »

De son côté, le Barça a organisé un scrutin interne au sujet de la situation d'Heurtel et les joueurs ont voté à l'unanimité (13-0) pour que le Français puisse rester au sein de l'équipe, d'après Eurohoops. « Les joueurs barcelonais ont vécu une situation très difficile. Ils sont très mécontents de la situation. C'est un coéquipier, et la relation entre eux est exceptionnelle. Ce que je peux dire, c'est que les réactions ne sont pas toujours aussi faciles. Une fois le moment passé, vous vous rendez compte que vous auriez pu faire quelque chose de plus ou de moins. La solidarité est unanime et quiconque est passé par un vestiaire de basket-ball sait que notre code nous dit qu'on ne peut pas laisser une telle situation se dérouler. Et c'est pourquoi cela me surprend que parfois des gens qui ont été joueurs oublient ce qu'ils ont vécu dans un vestiaire », a également lancé Reyes. Reste désormais à savoir quand Heurtel va quitter le club catalan.