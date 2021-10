CSKA Moscou : Kenneth Faried débarque

💣 Настоящая БОМБА 💣

478 matchs NBA au compteur

Le site du CSKA Moscou a inscrit sur son site officiel un nouveau joueur dans son effectif. Sa photo attendra mais son nom parle aux amateurs de basket. Kenneth Faried (31 ans), ancien élément renommé des Nuggets de Denver (2011-2018), également passé Brooklyn et Houston, rebondit au sein du club moscovite.. Il vient dans un premier temps palier l'indisponibilité du pivot Nikola Milutinov, blessé à un genou et absent pour au moins un mois. « Heureux de faire partie d'un club de niveau NBA en Euroligue, une organisation importante comme le CSKA Moscou. Je suis heureux de pouvoir contribuer, d'aider à atteindre de nombreux objectifs ensemble, et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de jouer », s'est réjoui dans le communiqué officiel du club celui qui a été sacréLe voici de retour au premier plan après deux dernières expériences en Chine, la saison dernière avec Zhejiang, et à Porto Rico, sous le maillot de Leones de Ponce avec qui il a commencé la saison actuelle. En trois rencontres, l'Américain aura inscrit 12 points de moyenne, pris 9 rebonds et délivré 2 passes décisives. Kenneth Faried a refait une brève apparition sur les parquets américains cet été. Tout d'abord avec Portland à l'occasion de la Summer League, puis avec les Lakers pour un test qui n'a pas débouché sur une collaboration pour le nouvel exercice.. Sa nouvelle formation a débuté sa campagne d'Euroligue par une défaite à Milan (84-74). Elle a réagi vendredi en s'imposant de justesse sur le parquet de l'Anadolu Efes (100-96), champion en titre.