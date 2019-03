Bourges s'incline d'un rien à Sopron

Bourges a concédé une défaite frustrante sur le parquet de Sopron, ce mardi soir, en quarts de finale aller de l'Euroligue. Malgré les 24 points de Marine Johannès et les 15 unités de Nayo Raincock-Ekunwe, les Berruyères se sont inclinées d'un point en Hongrie (66-65) et devront s'imposer vendredi au retour à domicile, afin de s'offrir un match d'appui à Sopron dans une semaine. Bourges n'a plus disputé le Final Four de la compétition depuis 2014.