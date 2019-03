Au basket aussi, le Barça gagne le Clasico

Le Clasico entre le FC Barcelone (5e) et le Real Madrid (3e) clôturait la 24e journée d'Euroligue et à l'image d'un autre sport, c'est Barcelone qui gagne à la fin (77-70). Les Blaugranas ont notamment pu compter sur un Thomas Heurtel de gala, qui score 17 points et distribue 10 passes décisives. Le Real n'a pas su stopper la relation sur pick and roll entre le meneur français et son intérieur Ante Tomic (22 points).

Le club catalan aligne un 4e succès consécutif, mais reste 5e au classement à 4 victoires de son adversaire du jour. Coup d'arrêt pour les Merengues qui manquent l'occasion de passer devant le CSKA Moscou au classement.

Dans les autres rencontres du vendredi, le CSKA prend seul la 2e place en s'imposant sur le parquet d'Olympiakos (71-97) grâce à un immense Nando de Colo (25 points). Les Grecs sont en difficultés avec une 5e défaite d'affilée, mais restent en course pour les playoffs (8e). Enfin, le Bayern (9e) remporte logiquement dans son antre sa rencontre face à l'avant-dernier, Buducnost (89-75). Les Allemands reviennent à une petite victoire de la dernière place qualificative pour les playoffs.