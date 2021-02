Basket - Euro 2022 (H/Q) : Défaite embarrassante mais sans conséquence pour les Bleus

Déjà qualifiée pour l'EuroBasket 2022 grâce à sa victoire de deux points sur le Monténégro samedi dernier, l'équipe de France ne jouait presque plus rien dans son match face à la Grande-Bretagne ce lundi. Heureusement car elle s'est largement inclinée (73-94). Le seul enjeu entre ces deux sélections déjà qualifiées était la première place mais pour cela, les Britanniques devaient s'imposer d'au moins 23 points face aux hommes de Vincent Collet. Un scénario improbable quand on pense à l'historique récent entre ces deux pays : une invincibilité de 33 ans et une victoire de 23 points en novembre dernier en faveur des Bleus. Dans la dernière minute, les hommes de Marc Steutel auraient pourtant pu réussir l'impensable. Ils se sont finalement heurtés à une équipe française qui n'avait très vite plus que ça à jouer.

La Grande-Bretagne a rapidement pris le large



Face à une sélection sérieuse qui avait la volonté de laver l'affront subi à Pau il y a quelques mois, la France n'a jamais mené au score. Pire, elle a été rapidement larguée. L'écart a dépassé les dix unités après six minutes de jeu et n'est plus jamais repassé en dessous (7-17, 7eme). Les coéquipiers de Thomas Heurtel ont manqué de justesse et d'adresse. Ils sont tombés sur une sélection britannique moins talentueuse mais qui a joué avec ses armes : de l'intensité physique et une domination intérieure. Le Manceau Ovie Soko en a été le symbole avec 27 points et 7 rebonds. Tout lui a souri durant un deuxième quart-temps où l'écart a atteint la barre fatidique des 23 unités (21-44, 17eme).

Les Bleus ont sauvé l'essentiel

Vincent Collet n'a pas hésité à parler de fierté pour motiver ses troupes durant un temps-mort. Par intermittence, les Bleus ont su hausser le ton en défense et marquer des shoots primés grâce à Maxime Roos (9 points à 100% aux tirs), qui fêtait sa première sélection, ou Yakuba Ouattara (12 points). Isaïa Cordinier a encore une fois tenté de jouer les détonateurs (12 points) et Mathias Lessort a apporté du répondant à l'intérieur (15 points). Trop pour être rattrapés mais finalement pas assez pour finir les éliminatoires à la première place du groupe G. Heureusement pour les Bleus qui tout au long de leur séjour à Podgorica se sont contentés d'assurer l'essentiel. Et ils y sont parvenus.