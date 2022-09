Willy Hernangomez sacré MVP de l'EuroBasket

Sergio Scariolo, l’entraîneur de l’Equipe d’Espagne, est peut-être le plus gros atout de la Roja, qui retrouve le toit de l’Europe (comme en 2009, 2011 et 2015) malgré un effectif largement affaibli par rapport à ses plus belles années, au point qu’elle avait dû naturaliser le meneur américain Lorenzo Brown en urgence, en amont de la compétition, pour remplacer les blessés Ricky Rubio et Sergio Llull.

Lorenzo Brown fait d’ailleurs partie du meilleur cinq du tournoi, et il n’était pas loin d’en être le MVP, mais c’est son coéquipier Willy Hernangomez, le principal atout offensif de l’Espagne avec 17.2 points de moyenne par match, qui lui a été préféré par la FIBA.

Ils sont accompagnés dans le cinq majeur de l’EuroBasket 2022 par le meneur de l’Allemagne, Dennis Schröder, le meilleur marqueur de l’épreuve Giannis Antetokounmpo (29.3 points par rencontre) et finalement par Rudy Gobert, le pivot de l’Equipe de France.

Pas de Luka Doncic donc, éliminée avec la Slovénie en quart de finale par la Pologne.