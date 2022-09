Une médaille particulièrement savoureuse pour Sergio Scariolo

Avant le début de la compétition européenne, et malgré son statut de championne du monde en titre, l'Espagne n'était pas vraiment évoquée parmi les favorites. Beaucoup voyaient surtout la Slovénie ou la France monter sur la plus haute marche du podium. Pour les Bleus, le contrat est partiellement rempli puisque Rudy Gobert et sa bande joueront la finale dimanche soir.

Contre... l'Espagne justement. La "Roja" était moins forte sur le papier que les équipes des années 2000 et 2010, avec Pau Gasol notamment, mais elle décrochera tout de même une nouvelle médaille.

« Je ne trouve pas les mots pour féliciter mes joueurs", s'est réjoui Sergio Scariolo. "Ils ont dépassé toutes les attentes. Cette médaille est probablement la plus inattendue mais, pour moi, la plus satisfaisante. Cette équipe est construite sur le travail acharné, la solidarité, le basket d’équipe, l’effort défensif, l’envie de dépasser nos limites, physiquement essentiellement. Avec, encore une fois, beaucoup de cran dans le quatrième quart-temps. Dix lancers francs consécutifs réussis et quelques gros tirs aussi. »

Le sélectionneur de l'Espagne met également l'accent sur l'énorme culture de la gagne du basket ibérique, toujours aussi dominateur à tous les niveaux, chez les espoirs comme chez les femmes ou les hommes.

« C’est la neuvième finale cet été pour l’Espagne. Je ne sais pas si vous mesurez la dimension de ce nombre. Dans chaque compétition, l’Espagne met une équipe en finale. Je suis heureux pour mes joueurs, je veux qu’ils en profitent parce que c’est aussi leur accomplissement. Les entraîneurs, les joueurs, chaque année ils travaillent et ils mettent quelque chose sur la table pour continuer à grandir. Cela ne se produit pas en une seule nuit. C’est le résultat de nombreuses années de travail acharné. »