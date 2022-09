Luka Doncic et Evan Fournier se plaignent du calendrier de l'Euro

Back-to-back. C'est le terme employé en NBA pour désigner l'enchaînement de deux matches en deux jours. Physiquement, c'est très éprouvant et les franchises NBA en disputent entre 10 et 15 par an. Dans le basket international, c'est aussi une habitude, et il n'est pas rare de jouer parfois trois jours de suite. Sauf que les athlètes concernés s'en plaignent à l'image d'Evan Fournier, interrogé lundi par Eurohoops.

"C’est l’EuroBasket et nous avons des back-to-back. Ils sont très difficiles. Le back-to-back en NBA et le back-to-back à l’EuroBasket sont deux choses différentes" a expliqué le capitaine de l’Equipe de France. "Il y a moins de matchs ici, donc c’est plus intense. Lorsque vous jouez à 20h30, vous vous endormez généralement vers 3h00. C’est un vrai défi. Pour être franc, c’est la même chose pour tout le monde, mais ce serait formidable si la FIBA changeait cela pour nous permettre d’avoir plus de repos entre les matchs."

- de repos = + de risques de blessure

Une analyse partagée par Luka Doncic, le leader de la Slovénie, championne d'Europe en titre. "Nous allons jouer quatre matchs en cinq jours" rappelle-t-il à Eurohoops. "Nous avons eu deux matchs en 24 heures. Cela devrait changer pour tout le monde. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde a moins de repos. C'est un problème à cause des blessures, vous savez. Il peut y avoir plus de blessures. Et surtout les clubs ne seraient pas très contents".

Les franchises NBA n'ont jamais beaucoup apprécié de voir leurs joueurs disputer les grandes compétitions internationales, et le rythme effréné de cette première phase de poules a de quoi les inquiéter. "On a moins de matches ici, mais chaque match a plus d’importance" conclut Evan Fournier. "De la première minute à la dernière action, ça se donne vraiment à fond. Physiquement, c’est un grand défi."