Euro (H) : L'Espagne domine l'Allemagne et rejoint la France en finale

Scariolo a tout changé

EURO 2022 (H)

Du 1er au 18 septembre en Allemagne, en Italie, en Géorgie et en République tchèque

DEMI-FINALES (A BERLIN)

Vendredi 16 septembre

France

PETITE FINALE (A BERLIN)

Dimanche 18 septembre



FINALE (A BERLIN)

Dimanche 18 septembre



France

Ce sera donc France - Espagne ! Les deux grands rivaux du basket européen au XXIeme siècle se retrouveront en finale de l'Eurobasket 2022 ce dimanche à Berlin. Alors que la France a écrasé la Pologne sur le score de 95-54, la Roja a dû batailler pour se défaire du pays organisateur, l'Allemagne, à Berlin, avec à la clé une victoire 96-91. Les deux équipes ne s'étaient plus affrontées depuis le quart de finale de l'Euro 2017 (victoire de l'Espagne) et cette rencontre a été faite de séries, chaque équipe se répondant tour à tour.A la mi-temps, le score était finalement de 51-46 en faveur des locaux. A la reprise, l'écart a grimpé jusqu'à +9 en faveur de Denis Schroder et ses hommes, mais c'est l'Espagne qui a ensuite signé un 10-0 et a pris un point d'avance. L'Allemagne a répondu par un 14-0 et s'est retrouvée à +10 (71-61), et finalement +6 à la fin du troisième quart (71-65).Les Allemands ont encore mené jusqu'à 6'40 de la fin (77-74), avant de perdre complètement le fil. Le coach espagnol Sergio Scariolo a en effet décidé de changer de tactique en défense, et cela a payé, avec un 13-0 qui a mis les Espagnols définitivement sur orbite.(30pts et 8pds pour Denis Schroder côté allemand). C'est donc l'Espagne que les hommes de Vincent Collet vont affronter dimanche en finale pour tenter d'aller chercher leur deuxième titre européen. Une équipe que les Bleus n'ont plus affrontée depuis la préparation pour les JO de Tokyo en juillet 2021 (deux victoires espagnoles). Cette équipe ne compte peut-être plus autant de mégastars que lors de ses années de domination, mais la nouvelle génération a toujours cette culture de la gagne. Voilà une finale qui promet énormément !Pologne -: 54-95Allemagne -: 91-96Allemagne - Pologne- Espagne