Euro 2022 (H) : Les Bleus s'inclinent face à l'Allemagne

Les Bleus n’y étaient pas. Après avoir donné des signes peu engageants durant la phase de préparation, conclue par une défaite face à la Bosnie-Herzégovine, les joueurs de Vincent Collet se sont retrouvés sans solutions face à une équipe d’Allemagne déchaînée devant son public. Pourtant, quelques minutes après l’hommage rendu à Dirk Nowitzki, dont le numéro 14 en sélection allemande a été définitivement retiré, ce sont les Bleus qui ont pris un bon départ malgré la maladresse de Rudy Gobert (11 points, 12 rebonds) aux lancers francs. Toutefois, le maigre matelas de trois points construit durant six premières minutes qui ont vu les défenses prendre le pas sur les attaques, la Mannschaft s’est libérée. Avec Dennis Schroder (11 points, 5 passes) à la manœuvre et notamment Daniel Theis (8 points, 6 rebonds) à la conclusion, l’Allemagne a pris les commandes pour mener de quatre longueurs au bout des dix premières minutes.

L’Allemagne déchaînée

Un ascendant que les joueurs de Gordie Herbert n’ont pas fait mentir durant le deuxième quart-temps. Si Thomas Heurtel (6 points, 8 passes) et Guerschon Yabusele (18 points) ont maintenu l’équipe de France à flots, l’Allemagne a eu du mal à conclure la première moitié de la rencontre et a vu revenir les Bleus à une petite longueur. Néanmoins, Niels Giffey (13 points) est sorti de sa boîte puis Nick Weiler-Babb (3 points) ont permis aux Allemands de retrouver leur vestiaire avec sept points d’avance. Remobilisés par Vincent Collet, les Tricolores ont trouvé un second souffle. Timothé Luwawu-Cabarrot (5 points, 5 rebonds) a été présent aux deux extrémités du terrain pour permettre aux Bleus de signer un 8-0 en un peu plus de trois minutes et de repasser devant au tableau d’affichage. Toutefois, cela n’aura duré que quatorze secondes, le temps pour Johannes Thiemann (14 points, 6 rebonds) de marquer à trois points.

Les Bleus vont devoir se reprendre vite

Trop imprécise en attaque, avec seulement quatre points marqués dans la fin du troisième quart-temps, et en manque d’agressivité en défense, l’équipe de France a vu le match lui échapper. Menés de quatorze longueurs à dix minutes de la fin de la rencontre, le sort en était presque jeté. Une entame de dernier quart-temps compliquée pour l’Allemagne a laissé un infime espoir aux Bleus mais ces derniers n’ont jamais pu se rapprocher à moins de neuf points. Dans une ambiance de fête, l’Allemagne lance « son » Euro par une victoire de treize points face à un des favoris au titre continental (63-76). Des Bleus qui vont devoir vite se reprendre face à la Lituanie, qui a également chuté plus tôt dans la journée face à la Slovénie de Luka Doncic. Si la situation n’est pas idéale, elle n’est pas encore désespérée alors que les quatre premiers du groupe verront la suite de la compétition, qui aura alors lieu uniquement en Allemagne.



BASKET - EURO 2022 (H) / PHASE DE GROUPES

Groupe B - 1ere journée - Jeudi 1er septembre 2022

Bosnie-Herzégovine - Hongrie : 95-85

Slovénie - Lituanie : 92-85

France - Allemagne : 63-76



Classement du Groupe B

1- Allemagne 2 points

2- Bosnie-Herzégovine 2

3- Slovénie 2

4- Lituanie 1

5- Hongrie 1

6- France 1



Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale.