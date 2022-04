Euro 2022 : Gobert laisse planer le doute sur sa participation

Rudy Gobert participera-t-il à l'Euro 2022 ? Rien n'est moins sûr. Ce mercredi, le principal intéressé a même été interrogé sur le sujet, dans les colonnes du quotidien sportif L'Equipe, mais il n'a pas souhaité en dire beaucoup plus : "Pour l'instant, j'ai la tête aux play-offs. Je n'ai pas pris de décision. On verra comment je serai, psychologiquement et physiquement." La 41eme édition du championnat d'Europe de basket-ball se tiendra entre le 1er et le 18 septembre prochains. L'équipe de France, vice-championne olympique en titre, sait d'ores et déjà qu'elle sera privée de deux de ses leaders pour cette occasion, à savoir Nicolas Batum ainsi que Nando De Colo. De son côté, Evan Fournier a assuré qu'il sera bel et bien présent. Avant de prendre une éventuelle décision, Rudy Gobert va participer aux play-offs de NBA.

"Espérer que notre sport et nos athlètes soient traités avec un peu plus de respect"



Avec sa franchise du Jazz de l'Utah, le pivot affrontera, au premier tour de ces phases finales, la franchise des Mavericks de Dallas. Une confrontation qui débute dès ce samedi. Dans cette même interview accordée à L'Equipe, Rudy Gobert a ainsi également et notamment été interrogé sur un autre sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. Celui concernant la polémique connue par l'organisation du basket à l'occasion de première semaine de compétition pour les prochains Jeux d'été, prévus en 2024 à Paris. Ce à quoi le principal intéressé a ainsi notamment répondu : "C'est bien que ces conversations aient eu lieu, qu'on se soit rendu compte qu'il était compliqué que le sport collectif numéro un des Jeux soit installé dans les conditions initiales (dans le bas de plafond hall 6 du parc des Expositions de la porte de Versailles, à Paris). Il y a beaucoup de sports à gérer pour les JO, mais on peut légitimement espérer que notre sport et nos athlètes soient traités avec un peu plus de respect."