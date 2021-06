Euro 2021 (préparation) : Les Bleues s'imposent contre l'Italie après prolongation

Vukosavljevic montre la voie



VICTOIRE 🏆

Les Bleues l'emportent au mental face à l'Italie au bout des prolongations 💪



Belle bataille, bien joué les #FemmesDeTalent 👏#FRAITA 🇫🇷 69 - 61 🇮🇹#EspritBasket pic.twitter.com/M0SwqEvXDF



— Esprit Basket Caisse d’Epargne (@EspritBasket) June 1, 2021

L'équipe de France en est maintenant à 19 victoires de suite contre l'Italie.Menées à la pause (29-25) et même reléguées à sept longueurs des Italiennes en début de seconde mi-temps, les joueuses de Valérie Garnier se sont bien reprises par la suite et ont fait à leur tour la course en tête, dans le sillage notamment de deux de ses leaders Sandrine Gruda (12 points, 5 rebonds) et Valérie Epoupa (14 points, 7 rebonds). L'Italie n'a rien lâché pour autant et malgré un panier de la capitaine française qui se voulait celui de la gagne, les joueuses adverses ont réussi à égaliser à quinze secondes de la fin (59-59) et à ainsi arracher la prolongation prévue lors de ce match amical pour séparer les deux équipes en cas de match nul à la fin du temps réglementaire.Tout était à refaire pour les Bleues, pas du tout refroidies pour autant par cette fin de match. Valériane Vukosavljevic et ses coéquipières ont d'ailleurs redémarré beaucoup mieux la rencontre que l'Italie, qui s'est de nouveau retrouvée contrainte de chasser les Bleues, très vite devant, de surcroît avec un matelas confortable.et, à l'image d'une Vukosavljevic encore au sommet de son art sur le parquet mulhousien (15 points, 9 rebonds), ellesqui se déroulera en France et en Espagne du 17 au 27 juin prochain. Les quadruples championnes d'Europe en titre seront prêtes pour le rendez-vous, il n'y a pas de doute. La nouvelle victoire, mardi contre l'Italie, en atteste.Les marqueuses françaises : Vukosavljevic (15 points), Epoupa (14), Gruda (12), Miyem (8), Ciak (7), Michel (4), Williams (4), Johannes (3), Chartereau (2),