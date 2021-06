Euro 2021 (F/Petite finale) : La médaille de bronze pour la Belgique

Après 2017, la Belgique monte une nouvelle fois sur le podium européen. Battues d’un rien ce samedi par la Serbie à l’occasion de la deuxième demi-finale de l’Eurobasket féminin 2021, à Valence, les joueuses de Philip Mestdagh ont su faire fi de la déception, elles qui se sont crues quelques secondes en finale, pour aller chercher leur deuxième médaille de bronze à l’échelle continentale. Pour cela, les coéquipières d’Emma Meesseman (21 points, 10 rebonds, 5 passes) ont pris le meilleur sur la Biélorussie. Mieux entrées dans la rencontre, les Belges ont très vite pris un avantage de cinq points mais les joueuses d’Europe de l’Est ont su réagir pour repasser devant d’un point à un peu moins de quatre minutes de la fin du premier quart-temps. Mais la Belgique a fini très fort avec un 11-0 pour prendre dix longueurs d’avance. Un matelas dans un premier temps conforté avant de fondre au fil du deuxième quart-temps, les Biélorusses revenant à cinq points.

La Belgique n’a pas craqué sous la pression

Toutefois, les joueuses d’outre-Quiévrain ont mieux fini pour rétablir leur avance de dix points à la pause. Au retour des vestiaires, les coéquipières d’Anastasiya Verameyenka (15 points) et Maryia Papova (10 points, 12 rebonds) ont fait douter leurs adversaires en revenant à seulement quatre points. Pas inquiétées par cette situation, les Belges ont continué de déployer leur jeu, ce qui leur a permis de signer un 7-0 en fin de troisième quart-temps et d’aborder les dix dernières minutes avec douze points d’avance. Un ascendant qui s’est ensuite confirmé avec une marge de 17 longueurs avec un peu moins de cinq minutes à jouer. Malgré un trou d’air qui a fait repasser la Biélorussie sous les dix points, les Belges ont fait mieux que tenir le choc et remportent de huit points (69-77) cette petite finale et la médaille de bronze. Un résultat qui confirme la progression de l’équipe menée par Philip Mestdagh lors des dernières années et qui vient récompenser leurs performances tout au long de la compétition.



BASKET / EURO 2021 (F)

Du 17 au 27 juin à Valence (Espagne) et Strasbourg (France)



Petite finale - Dimanche 27 juin 2021 (à Valence)

Biélorussie - Belgique : 69-77



Finale - Dimanche 27 juin 2021 (à Valence)

21h00 : France - Serbie