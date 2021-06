Euro 2021 (F) : La France écrase la Russie et se qualifie directement pour les quarts de finale

En quarts contre la Bosnie-Herzégovine ou cette Croatie contre qui la France s'était amusée



DIRECTION LES 1/4 DE FINALE

Les Bleues l'emportent largement face à la Russie, et s'octroient la 1ère place du groupe, et filent donc tout droit en 1/4, sans match de barrage. BRAVO LES FILLES
#FRARUS 🇫🇷 85 - 59 🇷🇺



Les marqueuses françaises :

EURO 2021 (F)

Du 17 au 27 juin à Valence (Espagne) et Strasbourg (France)

Groupe D (à Strasbourg)



1- France, 6 points



2- Russie, 5





4- République tchèque, 3

Jeudi 17 juin

France

Vendredi 18 juin

France

Dimanche 20 juin

France

Il fallait s'y attendre et cela se confirme pour le moment :Alors pour ceux qui redoutaient encore que cette équipe de France aux allures de rouleau compresseur par moment ne se qualifierait pas directement pour les quarts de finale, et pourrait donc devoir passer par un barrage toujours périlleux,, comme elles avaient déjà marché sur la Croatie puis la République Tchèque, dimanche soir dans un Rhénus toujours aussi chaud, officiellement pour cette finale du groupe D qui n'en avait de terme que sur le papier. Car le premier quart-temps excepté - en panne d'efficacité, les quadruples vice-championnes d'Europe en titre avaient constamment couru après le score et abordé le deuxième quart-temps avec cinq points de retard (19-14) - il n'y a encore jamais eu photo dès lors que les Françaises ont mis la machine en marche.Face à ces Tricolores aussi impitoyables qu'insatiables qui ressemblent de plus en plus à des épouvantails, les malheureuses Russes, privées de solution, ont d'ailleurs été très vite contraintes de prendre des shoots impossibles pour tenter de rester au contact tandis que, avec également pour montrer la voie une Marine Johannes toujours aussi capitale, notamment dans le jeu collectif (8 points, 8 passes). Voici donc l'équipe de France (mais est-ce vraiment une surprise ?) en quarts de finale,Mercredi, la prochaine sortie de nos représentantes devrait donc déboucher sur une nouvelle démonstration. Et plus les matchs passes, moins on voit réellement qui pourrait empêcher l'équipe de France, assurée de surcroît depuis dimanche d'éviter en demi-finales l'Espagne, la Serbie et la Belgique, d'aller décrocher la timbale. Vous avez dit autoroute...Duchet (12), Gruda (11), Williams (11), Michel (10), Chartereau (9), Johannes (8), Miyem (8), Ciak (6), Tchatchouang (2)- République tchèque : 73-69– Croatie : 105-63Croatie –: 62-73République tchèque –: 51-71République tchèque –: 56-84– Russie : 85-59>>> Le premier se qualifie pour les quarts de finale. Le deuxième et le troisième se qualifient pour les barrages.