Bleus : Vincent Collet a confirmé sa liste pour le championnat d'Europe

12 BLEUS, UN SEUL OBJECTIF 👊

La liste des 12 joueurs pour l'@EuroBasket a été validée. Premier match face à l'Allemagne demain à 20h30 sur @CanalplusSport 360 😤#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/A8Rfp53imW



— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 31, 2022

Les Bleus visent l’or

BASKET / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2022

Les douze joueurs français sélectionnés

Vincent Collet a mis fin au léger suspense. Après une longue phase de préparation marquée par plusieurs blessures mais également six matchs de rodage, dont une défaite malvenue au bout de deux prolongations en Bosnie-Herzégovine, le staff de l’équipe de France a confirmé le nom des douze joueurs qui défendront ses couleurs à compter de ce jeudi dans le cadre du championnat d’Europe. Alors que Nando de Colo et Nicolas Batum sont absent, les Bleus vont devoir se réinventer pour éviter l’échec de 2017. « Il ne faut pas oublier, a déclaré le sélectionneur national dans un communiqué de la Fédération Française de basketball (FFBB). On doit s’en servir pour éviter des erreurs commises à l’époque. » Alors qu’Evan Fournier sera le capitaine des Bleus, avec Rudy Gobert comme bras droit, Moustapha Fall intègre la liste aux côtés d’Andrew Albicy, qui a également manqué une partie de la préparation.Après la médaille de bronze lors de la dernière Coupe du Monde puis l’argent aux Jeux Olympiques l’été dernier, les Bleus entendent monter à nouveau d’une marche sur le podium. « L’objectif n’est pas simple. Mais il est clair. Je vise la médaille d’or, a déclaré Rudy Gobert dans un communiqué de la FFBB. C’est le cas à chaque compétition. On sait que la tâche sera difficile mais on croit en nos forces. Ça m’excite encore plus de pouvoir jouer contre une opposition aussi relevée qu’à cet EuroBasket. Plus l’opposition est grande, plus la victoire est belle. » Une équipe de France qui pourra compter sur des joueurs tels Timothé Luwawu-Cabarrot et Guerschon Yabusele, déjà présents à Tokyo. Absent l’an passé, Amath M’Baye ne manquera pas l’échéance cette fois. Thomas Heurtel, Vincent Poirier, Théo Maledon, Elie Okobo et l’appelé de dernière minute Terry Tarpey complètent la liste. « J’ai confiance dans notre potentiel mais pour l’instant il n’est pas optimisé . Le fait de ne faire qu’un seul EuroBasket par olympiade relève forcément le niveau, a déclaré Vincent Collet. Tout le monde fourbit ses armes avec des équipes impressionnantes sur le papier. Quand bien même nous avons les objectifs les plus élevés qui soit, il ne faut pas y aller béatement. Les obstacles vont être rudes et dès le début. »Du 1er au 18 septembre 2022 en République tchèque, Géorgie, Italie et AllemagneAndrew Albicy (Gran Canaria/ESP), Moustapha Fall (Olympiacos/GRE), Evan Fournier (New York Knicks/USA), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves/USA), Thomas Heurtel (Real Madrid/ESP), Timothé Luwawu-Cabarrot (Atlanta Hawks/USA), Théo Maledon (Oklahoma City Thunder/USA), Amath M’Baye (Pinar Karsiyaka/TUR), Elie Okobo (Monaco), Vincent Poirier (Real Madrid/ESP), Terry Tarpey (Le Mans), Guerschon Yabusele (Real Madrid/ESP)