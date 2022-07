Bleus : Albicy quitte le rassemblement

Déçu de quitter le groupe mais je vais tout faire pour revenir après une période de repos et des soins 💪🏽 Bonne chance aux gars pour ce début de prépa 🙏🏽 Allez les Bleus 🇫🇷 https://t.co/IoTCaL4zLI

— Andrew Albicy (@andrewalbicy) July 31, 2022

Le groupe des 15 Bleus

En vue de préparer au mieux le prochain Euro de basket (du 1er au 18 septembre), l'équipe de France a rejoint son camp de base de l'Insep ce vendredi. En préambule de la partie terrain, les joueurs se sont soumis à une batterie de tests médicaux. Une étape indispensable pour situer la condition physique des athlètes. Parmi eux,avant le rassemblement. Et donc après avoir consulté l'équipe médicale des Bleus, il s'est rendu à l'évidence.En accord avec son club de Gran Canaria,afin qu'il se soigne. Toutefois, Vincent Collet se réserve le droit de le rappeler avant le grand rendez-vous européen si il réussit à se rétablir. C'est probablement la raison pour laquellepour le moment. Par conséquent, le groupe tricolore se retrouve réduit à quinze éléments après le premier forfait de Victor Wembanyama. Reversée dans le groupe B de l'Euro, l'équipe de France affrontera successivement à Cologne, l'Allemagne, la Lituanie, la Hongrie, la Bosnie Herzégovine et la Slovénie.Isaïa Cordinier (Virtus Bologne/ITA), Moustapha Fall (Olympiacos/GRE), Evan Fournier (New York Knicks/USA), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves/USA), Thomas Heurtel (Real Madrid/ESP), William Howard (Badalone/ESP), Mouhammadou Jaiteh (Virtus Bologne/ITA), Timothé Luwawu-Cabarrot (Atlanta Hawks/USA), Théo Maledon (Oklahoma City Thunder/USA), Amath M’Baye (Pinar Karsiyaka/TUR), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks/USA), Elie Okobo (Monaco), Vincent Poirier (Real Madrid/ESP), Terry Tarpey (Le Mans), Guerschon Yabusele (Real Madrid/ESP)